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Jennifer Lopez impacta Coachella 2026 con el traje de baño que regala silueta de reloj de arena a los 50

Si pensabas que los trajes de baño eran solo para la playa, J.Lo acaba de cambiar las reglas en Coachella.

Abril 13, 2026 • 
Karen Luna
Jennifer Lopez

Jennifer Lopez impacta Coachella 2026 con el traje de baño que regala silueta de reloj de arena a los 50

Getty Images

Si alguien sabe cómo robarse todas las miradas en un festival, es Jennifer Lopez y su aparición en Coachella 2026 no fue la excepción. La artista sorprendió con un look que rápidamente se volvió viral, hablamos de su traje de baño tipo bodysuit brillante, de corte alto y ultra favorecedor, perfecto para resaltar la figura.

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Más allá del impacto visual, este outfit confirma algo que ya sabíamos: J.Lo domina como nadie el arte de elegir prendas que definen la cintura y crean ese efecto reloj de arena que muchas buscan.

El look que encendió Coachella 2026

Durante su participación sorpresa junto a David Guetta, la cantante apareció en el escenario con un bodysuit metálico con incrustaciones brillantes y escote pronunciado, acompañado de botas altas y una chaqueta llamativa.

El diseño, además de ser espectacular, tenía un detalle clave: el corte alto en la cadera, que alarga visualmente las piernas y marca la cintura. Este tipo de silueta es justamente la que genera ese efecto reloj de arena tan favorecedor.

También destacó el ajuste ceñido al cuerpo, pensado para resaltar curvas sin perder elegancia, algo que forma parte del sello personal de Jennifer Lopez sobre el escenario.

Por qué este traje de baño estiliza tanto la figura

No es casualidad que este tipo de piezas sean favoritas entre celebridades, el secreto está en tres elementos clave:

  • Corte alto en piernas: alarga visualmente y afina la silueta
  • Ajuste ceñido: define cintura y resalta curvas naturales
  • Escote estratégico: equilibra proporciones y estiliza el torso

En el caso de J.Lo, el acabado brillante y los detalles en pedrería también ayudan a dirigir la atención hacia puntos específicos del cuerpo, potenciando aún más el efecto visual.

Jennifer Lopez y el poder del estilo a cualquier edad

A sus 50+, Jennifer Lopez sigue demostrando que el estilo no tiene reglas rígidas, su elección en Coachella no solo fue arriesgada, también fue un recordatorio de que las prendas bien elegidas pueden transformar completamente la silueta.

Jennifer Lopez j.lo trajes de baño
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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