Kylie Jenner deslumbra con su look de falda negra en la premiere de su nueva película “The Moment”

En días recientes, el nombre de Kylie Jenner había estado presente en alfombras y eventos relacionados con el cine, aunque sus participaciones en dichas celebraciones eran por acompañar a su novio Timothée Chalamet, quien recientemente fue nominado a múltiples premios por su desempeño en la película “Marty Supreme”. En esta ocasión, la empresaria se robó los titulares por su propia inclusión en el mundo del séptimo arte.

Durante la premier en Los Ángeles de la película “The Moment”, el nuevo proyecto de A24, donde Jenner hace su debut actoral, Kylie apareció con un atuendo que fue difícil de ignorar por su audacia y excelencia.

El look de Kylie que se robó las miradas

Kylie aprovechó la ocasión para apostar por un conjunto de la firma Maison Margiela perteneciente a la colección Prêt-à-porter primavera-verano 2026 bajo la dirección creativa de Glenn Martens. Su look consistió en un top blanco con volantes y cuello alto que simula un ramo de flores, así como una falda larga negra de estructura construida con tiro bajo y detalles de encaje y transparencias que se robó la mirada de todos los asistentes.

Kylie también aprovechó para combinar este look, que ya por sí solo resultó bastante icónico, con unos pendientes de diamantes de Lorraine Schwartz, los cuales se complementaron a la perfección con su estética minimalista de maquillaje en tonos tierra y acabado natural y su peinado recogido y pulido, que la dotó de un aire de sofisticación y elegancia descomunal.

Kylie Jenner en la premiere de “The Moment” en Los Ángeles . Michael Buckner/Variety via Getty Images

¿De qué trata la película “The Moment”, donde Kylie Jenner hace su debut actoral?

“The Moment” es una comedia satírica del género mockumentary, es decir, falso documental, dirigida por Aidan Zamiri y producida por A24. La historia acompaña a Charli XX, quien interpreta a una versión de ficción sobre ella misma, donde muestra cómo es lidiar con la fama, la presión artística y las demandas de una gira mundial luego de haberse convertido en un éxito a nivel musical.

El film se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el pasado 22 de enero y abre las puertas a una visión poco vista de la vida de una estrella del pop en la actualidad. Además de la participación de Charli XCX, la cinta cuenta con las actuaciones de Alexander Skarsgård, Rosanna Arquette, Kate Berlant, Rachel Sennott, Jamie Demetriou y, por supuesto, Kylie Jenner.

En el film podemos ver a Kylie interpretándose a ella misma, además de también aparecer en el videoclip “Residue”, el cual forma parte de la banda sonora de la película. Con esta participación, Kylie hace su debut oficial como actriz, un mundo que no le es tan ajeno, pues con anterioridad ya había aparecido en programas de televisión como reality shows.

Kylie Jenner llega al evento sola

Aunque gran parte del elenco asistió a la premier, muchos fanáticos de la empresaria esperaban que ella asistiera en compañía de su novio; sin embargo, Timothée Chalamet no estuvo presente en el evento, pues por el momento se encuentra en Nueva York en la promoción de su película “Marty Supreme”, la cual ha sido nominada a los premios de la academia para este año.

Kylie Jenner no solo deslumbró en la premiere de “The Moment” por su icónico look de falda larga, sino también por estar comenzando a escribir una nueva página en su vida profesional en un mundo que, si bien no era tan nuevo para ella, abre un abanico de posibilidades como un posible proyecto junto a Timothée Chalamet… ¿Te gustaría verlos actuando en una película juntos?