Las sandalias que fueron tendencia en los 90 y están de regreso para los looks más sofisticados de verano 2025

Se dice que la moda es cíclica y las tendencias que hemos visto desfilar en los últimos meses son una prueba fehaciente de esta teoría. Para muestra, el resurgimiento triunfal de las sandalias de tacón medio con tiras que arrasaron en los 90 y hoy están entre los artículos que conviene tener en la mira durante verano 2025 para armar looks que desborden estilo a cada paso.

1. Slip dress con sandalias de tiras. Entre las tendencias de moda que estarán fuertes en verano 2025, están los vestidos midi, sobre todo aquellos con silueta slip dress. Este diseño se distingue por sus tirantes delicados y escotes en V, con silueta fluida y texturas compatibles con las altas temperaturas.

Gracias a que dejan al descubierto la parte baja de las piernas, los vestidos lenceros son una excelente alternativa para que el diseño de las sandalias noventeras destaquen sin necesidad de recurrir a otros elementos.

2. Sandalias de tonos vibrantes con jeans. Si lo tuyo es más el street style, pero sin dejar de lado la feminidad, entonces las combinaciones de jeans con sandalias podrían convertirse en tus mejores aliadas.

Selecciona el corte de pantalones de mezclilla más favorecedor (dependiendo de tu tipo de cuerpo y estilo personal), y sustituye los sneakers o zapatos cerrados con un par de sandalias planas. En estos casos, lo mejor será apostar por un diseño de color vibrante o con aplicaciones distintivas, para que así logre acaparar la atención.

3. Sandalias noventeras con faldas midi. Siguiendo la premisa de que los vestidos son idóneos para usarse con sandalias, agrega a la ecuación faldas de distintos colores, texturas y longitudes. Esto no solo te hará estar en tendencia, sino que ayudará a lidiar con los climas extremos de la temporada.

Una inspiración que es imperdible, son los looks que Carrie Bradshaw lució en Sex and the City, donde combinó faldas midi de tiro bajo con sus distintivas sandalias de tacón medio que triunfaron en los años 90 y en 2025 nuevamente están entre las tendencias más fuertes.