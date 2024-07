El mejor look para una boda de día y una de noche, según Alessandra de Osma

¿Estás invitada a una boda y no sabes qué ponerte? ¡Aquí la respuesta! Alessandra de Osma, conocida por su estilo impecable, nos comparte sus secretos para lucir radiante como invitada de una celebración nupcial. Descubre los vestidos, accesorios y combinaciones que la han convertido en un icono de la moda.

“Sassa”, como cariñosamente se le llama, conoció a su actual esposo, el príncipe Christian de Hannover en 2005. Él visitaba Perú y ella le mostró la ciudad. Para 2009 ya se mostraban como pareja y fue hasta 2017 que se casaron por lo civil en Londres. Un año más tarde, la pareja celebró su boda religiosa en Lima. Como detalle a destacar, Alessandra lució la tiara floral Hannover, la misma que, previamente, había usado Carolina de Mónaco en su boda.

Actualmente, la pareja vive en Madrid. Ahí cuidan de sus tres hijos: los mellizos Nicolás y Sofía, que llegaron al mundo en 2020, y la pequeña Alexia, nacida este 2024.

Como diseñadora de moda, Sassa sabe perfectamente cómo destacar como invitada a una boda. Getty Images

El estilo de Alessandra de Osma

Forma parte del grupo de princesas más discretas, aunque destaca por ser una de las mejor vestidas. Alessandra de Osma nació en Perú, pero ahora su vida, que tiene tintes de cuento de hadas, la ha llevado a vivir en Madrid, junto a esposo, heredero de la casa real de Hannover.

“Sassa” fue modelo, posteriormente estudió Derecho en la Universidad de Lima y es abogada titulada, pero, prefirió dejar las leyes de un lado y adoptar las reglas de la moda, pues tiene una maestría en moda y gestión empresarial de la Universidad de Navarra. En 2018, de Osma lanzó su propia marca de ropa “Moi & Sass”, junto con su socia Moira Laporta.

El enfoque de belleza de Alessandra de Osma se centra en un maquillaje natural, que resalta su belleza sin parecer excesivo. Getty Images

El perfecto look de invitada según Sasa

Recientemente entrevista por Telva, Sassa ofreció recomendaciones para ser la invitada perfecta a una boda. Lo primero que hay que considerar es: “dónde es la invitación, la hora, la época del año y demás detalles que determinen el tipo de outfit adecuado”.

En otras palabras, el look ideal no es el que está en tendencia, sino el que es perfecto para la ocasión. Cuando Sassa sabe todos los pormenores del evento: “empiezo a ver opciones. Ese look con el que sé que voy a estar cómoda y a sentirme a gusto todo el día o la noche será el elegido”.

Mi truco de estilo es mantenerme fiel a mí misma Alessandra de Osma

Sin duda, la princesa es sinónimo de estilo, pues combina a la perfección elegancia y tendencias. Descubre cómo aplicar sus claves de moda a tu outfit como invitada de boda:

Look de invitada día

“De día, un vestido midi con algo estampado de colores nunca falla”. Los vestidos midi estampados son un básico imprescindible en cualquier armario. Su longitud favorecedora y sus estampados vibrantes los convierten en la opción perfecta para lucir radiante en cualquier ocasión. Ya sea para una tarde de compras o para una comida con amigas, un vestido midi estampado siempre será un acierto seguro.

Look de noche

“Me decantaría por un vestido largo y monocolor combinado con unos pendientes divertidos”. Para una ocasión especial, necesitas brillas. Si bien, el estilo de Alessandra es minimalista, reconoce el poder de los accesorios. Por eso, ella siempre recomienda tener en el clóset un elegante vestido largo en tono neutro, para poder realzado con unos pendientes colgantes de cristal. La sencillez del vestido contrasta a la perfección con la extravagancia de los pendientes, creando un look sofisticado y memorable.

Alessandra de Osma es una fuente inagotable de inspiración para cualquier amante de la moda. Sus looks para bodas son la prueba de que la elegancia y la sofisticación pueden ir de la mano.