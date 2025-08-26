Michelle Salas nos enseña a llevar con clase el maxivestido con zapatos pumps este verano 2025

La modelo mexicana, Michelle Salas, se ha caracterizado por mantener un estilo basado en la tendencia “quiet luxury”, donde menos es más para conseguir looks impactantes con mucho estilo y personalidad.

Recientemente sorprendió con un look sofisticado conformado por prendas clásicas y atemporales para el verano en Florida.

Te podría interesar: ¡El balayage es cosa del pasado! Michelle Salas luce las mechas woodlights, las favoritas del 2025

Michelle Salas muestra cómo llevar el maxivestido con zapatos pumps este verano

Michelle siempre sorprende con su impecable forma de transformar prendas clásicas y atemporales con toques modernos para conseguir el look perfecto, y durante su estancia en el hotel Four Seasons Hotel at The Surf Club, en Florida lo confirmó.

La modelo mexicana lució con éxito el clásico maxivestido en color negro con zapatos pumps, un look que causó fascinación entre sus seguidores en Instagram, donde compartió momentos de su estancia en el lujoso resort.

El maxivestido es ya un clásico de la temporada veraniega y el modelo que lució Michelle de corte A sin mangas y con un cinturón de hebilla dorada como accesorio, lució sensaciones junto a sus zapatos pumps negro brillante.

El look lo complementó con un peinado suelto en ondas suaves y maquillaje discreto y fresco para el día veraniego.

Los looks de Michelle Salas en Florida

Sin embargo, este no sería el único outfit con el que Michelle brillaría durante sus vacaciones en el lujoso hotel de Florida.

La hija de Luis Miguel también llevó entre sus maletas un maxivestido de playa con escote halter, además de un vestido de tejido en color rojo con formas de flores de la prestigiosa marca Same.

Los maxivestidos como los que luce Michelle, fueron los grandes protagonistas en las colecciones de firmas como Carolina Herrera, Dios y Alberta Ferrati, dejando claro que Michelle está siempre a la moda con propuestas que llegaron para quedarse, como el “lujo silencioso” o “quiet luxury”, que se caracteriza por el menos es más.

Y es que los maxivestidos como el de la modelo, crea un efecto como el clásico “little black dress”, que son perfectos para toda ocasión, ya sea de día o de noche, el truco siempre estará en lucir los accesorios adecuados para hacerlo brillar.

