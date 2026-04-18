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Moda

Olivia Rodrigo estrena video y rinde homenaje a Jane Birkin con look inspirado en los 70

Olivia Rodrigo estrena nuevo video musical y ya está dando de qué hablar, no solo por la música, sino por su estética inspirada en los años 70.

Abril 17, 2026 • 
Karen Luna
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Olivia Rodrigo estrena video y rinde homenaje a Jane Birkin con look inspirado en los 70.

Getty Images

Si algo sabe hacer Olivia Rodrigo, es convertir cada lanzamiento en un momento cultural. Y su nuevo video musical no es la excepción. La cantante acaba de estrenar “Drop Dead”, el primer adelanto de su próximo álbum, y lo hizo con una estética que mezcla romance, nostalgia… y mucha moda con historia.

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Pero lo que más ha llamado la atención no es solo la música, sino el claro guiño a una de las mayores musas de estilo: Jane Birkin.

Un homenaje directo a Jane Birkin (y a los años 70)

Desde los primeros segundos del video, Olivia deja pistas claras, en una de las escenas, aparece con un vestido mini blanco con detalles en perlas, una pieza que remite directamente al icónico look que Jane Birkin llevó en la película Catherine et Cie.

No es coincidencia, este diseño, originalmente creado por el diseñador Loris Azzaro en los años 70, se ha convertido en un símbolo de la estética libre, femenina y despreocupada que definió a Birkin. Olivia no solo replica el vestido, sino toda la actitud: natural, effortless y con ese aire parisino que sigue siendo referente hasta hoy.

Versalles, moda y feminidad: la mezcla inesperada

El video, dirigido por Petra Collins, fue grabado en el icónico Palace of Versailles, un escenario que contrasta con la simplicidad del estilo de Birkin. Esta dualidad (lujo extremo vs. naturalidad) es justamente lo que hace interesante la propuesta visual. Mientras recorre los salones del palacio, Olivia mezcla referencias al estilo francés, la estética de los años 70 y elementos modernos que conectan con su generación.

Además, el vestuario incluye piezas de Chloé, reforzando ese aire bohemio y femenino que ha vuelto con fuerza en las tendencias actuales.

Más que moda: una nueva era para Olivia Rodrigo

Este lanzamiento no solo marca el inicio de una nueva etapa musical, también deja claro hacia dónde va su estética. La propia Olivia ha adelantado que su próximo álbum estará lleno de “canciones de amor tristes”, una narrativa que encaja perfectamente con la figura de Jane Birkin, conocida tanto por su estilo como por su intensidad emocional.

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Lo interesante de todo esto es cómo Olivia Rodrigo logra traer de vuelta una estética que nunca pasa de moda. El estilo de Jane Birkin (pelo natural, vestidos ligeros, siluetas relajadas) sigue siendo una inspiración constante, especialmente en una era donde lo “simple pero cool” domina.

Olivia Rodrigo
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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