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Moda

¿Por qué Stefano Gabbana renunció a Dolce & Gabbana? Todo lo que sabemos

La relación entre Stefano Gabbana y Dolce & Gabbana parecía inquebrantable, pero un reciente giro ha puesto todo bajo la lupa.

Abril 09, 2026 • 
Karen Luna
Dolce & Gabbana - Runway - Milan Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2025

¿Por qué Stefano Gabbana renunció a Dolce & Gabbana? Todo lo que sabemos

Getty Images

La noticia tomó por sorpresa al mundo de la moda, pues Stefano Gabbana habría dado un paso atrás en su rol dentro de Dolce & Gabbana, una de las casas más influyentes del lujo. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta decisión? Aquí te lo explico, sin drama innecesario, pero con todo el contexto que sí importa.

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Un paso atrás, no necesariamente un adiós definitivo

Lo primero que hay que entender es que no se trata de una ruptura total con la firma. Stefano Gabbana es cofundador de la marca desde 1985, junto a Domenico Dolce, y su vínculo con la casa va mucho más allá de un cargo formal.

De acuerdo con lo que ha trascendido, el diseñador habría decidido dejar un rol ejecutivo (como presidencia o funciones directivas), más que abandonar por completo la firma.

Esto, en términos de industria, suele interpretarse como una transición: menos enfoque en la operación diaria y más libertad creativa o personal.

El contexto: cambios en la industria y presión constante

La salida parcial de Gabbana no ocurre en un vacío. En los últimos años, Dolce & Gabbana ha estado en el centro de distintas polémicas y críticas, especialmente relacionadas con temas de diversidad y campañas controversiales.

Aunque no hay confirmación directa de que esto sea la causa de su decisión, sí forma parte del entorno en el que opera la marca:
una industria cada vez más exigente, donde las firmas de lujo están bajo constante escrutinio público.

Al mismo tiempo, la casa italiana sigue activa y presentando colecciones recientes en eventos clave como la Semana de la Moda de Milán, reafirmando su identidad y raíces.

¿Qué significa esto para Dolce & Gabbana?

Aunque suene fuerte, este tipo de movimientos no son raros en la moda. Muchas marcas están transitando hacia modelos donde los fundadores ceden poder operativo pero mantienen influencia creativa o simbólica. De hecho, desde hace años los propios diseñadores habían hablado sobre el futuro de la marca y la posibilidad de delegar responsabilidades con el tiempo. Así que más que una despedida definitiva, todo apunta a un reacomodo interno.

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Si algo ha caracterizado a Stefano Gabbana es su papel clave en la construcción de una estética sensual, italiana y profundamente ligada a sus raíces. Por eso, aunque su rol cambie, es poco probable que su influencia desaparezca por completo. ¡Más bien, estamos viendo el inicio de una nueva etapa para la firma!

Dolce & Gabbana diseñador Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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