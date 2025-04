Premios Platino 2025: De Eva Longoria a Úrsula Corberó, los mejores looks de la alfombra roja

Los Premios Platino 2025 no solo celebraron lo mejor del cine y la televisión iberoamericana, también nos regalaron una alfombra roja repleta de estilo. De la elegancia atemporal de Eva Longoria al look arriesgado de Úrsula Corberó, las celebridades deslumbraron con atuendos que marcarán tendencia este año. Si quieres descubrir cuáles fueron los mejores looks de los Premios Platino 2025, sigue leyendo porque aquí te contamos todos los detalles de esta noche inolvidable.

Los 5 mejores looks de los Premios Platino 2025

Eva Longoria

Eva Longoria en los Premios Platino 2025. Carlos Alvarez/Getty Images

Ludwika Paleta

Ludwika Paleta en los Premios Platino 2025. Carlos Alvarez/Getty Images

Úrsula Corberó

Ursula Corberó en los Premios Platino 2025. Pablo Cuadra/WireImage

Valentina Zenere

Valentina Zenere en los Premios Platino 2025. Pablo Cuadra/WireImage

Stef Roitman

Stef Roitman en los Premios Platino 2025. Carlos Alvarez/Getty Images

La alfombra roja de los Premios Platino 2025 dejó claro que la moda sigue siendo protagonista en cada gala. Los mejores looks de esta edición no solo reflejaron talento y personalidad, también marcaron nuevas pautas en tendencias de moda. Sin duda, esta alfombra roja quedará en la memoria como una de las celebraciones más memorables del año.