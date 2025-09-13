Sears presenta su pasarela Falling in fashion en el Museo Soumaya

En el corazón artístico de la Ciudad de México, el majestuoso Museo Soumaya se transformó en el escenario perfecto para la presentación de la pasarela Falling in Fashion de Sears, evento que rindió homenaje al buen vestir, al lujo silencioso y a la moda que trasciende el tiempo.

La propuesta de esta temporada otoño-invierno 2025 se centra en una paleta sofisticada y evocadora: rojos intensos, verdes musgo y grises elegantes que capturan la esencia del clima frío sin perder el refinamiento. Las siluetas dominantes —abrigos oversize, pantalones de corte amplio, chalecos estructurados y chamarras envolventes— abrazan la comodidad con una estética pulida.

La colección equilibra dos grandes corrientes: la estética barmoral, con guiños a la tradición británica, cuadros de aire campestre y tejidos de lana robusta, y el minimalismo refinado del quiet luxury, donde la calidad de los materiales y la sobriedad de los cortes hablan por sí solos.

Como era de esperarse, el evento atrajo a reconocidas personalidades del espectáculo y la moda, quienes desfilaron por la alfombra roja luciendo piezas clave de las firmas que integran el portafolio de Sears. Cada uno con un estilo personal, demostraron cómo interpretar las tendencias con autenticidad.

Mane de la Parra eligió un traje a cuadros de Tommy Hilfiger, un guiño a la moda de los 80’s y 90’s que, en sus palabras, “merece volver con fuerza”.

Steff Coppola lució botas y falda de Love, una bolsa estructurada de Perry Ellis y un suéter de Philosophy, encarnando la feminidad moderna.

Pablo Minor optó por un look sobrio y funcional: pantalón de Carlo Corinto, suéter de Generra y calzado cómodo de Flexi.

Julian Soto mezcló lo clásico y lo urbano con un traje de Pierre Cardin y playera básica de J Opus.

Geraldine Bazán, siempre impecable, deslumbró con prendas de Basel y Polo, acompañadas de zapatos de Steve Madden.

Macarena Oz mostró una estética joven y depurada con prendas de Life Styler, Livier y Basel.

Mariazel desfiló por la alfombra roja con un elegante look en blanco y negro, blusa Elle, bolsa Gianni Bini.

Sury Sadai desfiló por la alfombra roja con un look en color champagne, en el que destacó un saco de tuit de Mussi.

Más allá de las prendas, Falling in Fashion de Sears reafirma que el verdadero lujo radica en saber vestir con intención, en elegir texturas que abracen el cuerpo y colores que hablen del alma. La propuesta para esta temporada no es solo una guía de tendencias, sino una invitación a redescubrir la moda como una forma de expresión auténtica, elegante y atemporal.

Más de 40 modelos presentan más de 60 looks, creados con las marcas propias y exclusivas de SEARS, entre ellas: Apostrophe, Arqueology, Basel, Bruno Magnani, Benetton, Carlo Corinto, Chaps, Dockers, Elle, Fit - For Intelligent Trainers, Fukka, Generra, Haggar, J.Opus, Jeanious, Lee, Levi’s, Life Styler, Philosophy Jr., Polo Royal County of Berkshire, Tommy Hilfiger, Vitos, Voltaire & Voltaire y Yongster, por mencionar algunas.