Semana de la Moda en Copenhague: 5 looks de alto impacto que adelanta el street style 2025

La Semana de la Moda de Copenhague SS25 se está llevando a cabo desde el 5 de agosto y culminará el próximo 9 de agosto, destacándose como uno de los eventos más importantes del calendario de la moda . Esta semana presenta una mezcla de pasarelas, aperturas de tiendas, paneles de discusión y talleres que combinan presentaciones tanto físicas como digitales. Y estos son cinco de los muchos looks de alto impacto que adelanta el street style 2025 .

Tendencias Primavera-Verano 2025 de la Semana de la Moda en Copenhague

Piezas lisas y atemporadales: muchos de los mejores street style de este Fashion Week han destacado por las siluetas clásicas y tonos neutros.

Copenhagen Fashion Week SS25 Getty Images

Vestidos vaporosos y largos: la próxima temporada Spring Summer 25 estará repleta de opciones en vestidos, pero no dudes en integrar uno largo y vaporoso, pues serán un must.

Semana de la Moda en Copenhague SS25 Getty Images

Denim y transparencias: aunque la temporada de festivales acaba de terminar, este tipo de look puede servirte para la próxima, ya que se trata de una combinación ganadora y muy chic.

Copenhagen Fashion Week SS25 Getty Images

Blazers: Como cada temporada desde hace algunos años, los blazers se han ido renovando y SS25 no será la excepción. Ya sea que los uses para la oficina o para salir, seguirán siendo una gran alternativa.

Copenhagen Fashion Week SS25 Getty Images

Total look denim: Otro de los trends que se vislumbran con mucha fuerza son los total look en mezclilla, un material que nunca pasa de moda y con el cual puedes armar grandes looks de alto impacto.