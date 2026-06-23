Sienna Miller lleva el vestido lencero que más favorece a los 40 o más

La temporada de eventos en Londres dejó una nueva lección de estilo gracias a Sienna Miller, quien asistió a la exclusiva Serpentine Summer Party 2026 con un look que demuestra por qué el vestido lencero sigue siendo una de las prendas más elegantes y favorecedoras del armario femenino.

La actriz acudió a la celebración realizada en Serpentine South, en Kensington Gardens, uno de los encuentros más importantes del calendario cultural y social británico. Como suele ocurrir cada año, la cita reunió a figuras del arte, la moda y el entretenimiento en una noche dedicada a la creatividad y la recaudación de fondos para la galería.

El vestido lencero de Sienna Miller confirma una tendencia atemporal

Entre los numerosos estilismos de la velada, el de Sienna Miller destacó por su elegancia relajada. La actriz apostó por un vestido lencero de líneas limpias, una silueta que lleva años ocupando un lugar privilegiado tanto en las pasarelas como en el street style.

La clave de esta prenda está en su sencillez. Inspirado en los camisones de satén, el llamado slip dress cae suavemente sobre la figura, sin estructuras rígidas ni excesos. Esto permite crear una imagen sofisticada que favorece especialmente a quienes buscan verse elegantes sin renunciar a la comodidad.

¿Por qué favorece tanto a las mujeres de 40 años o más?

Los expertos en moda suelen coincidir en que el vestido lencero tiene varias ventajas. Su caída fluida aporta movimiento, estiliza visualmente la silueta y evita añadir volumen innecesario.

Mientras las tendencias cambian temporada tras temporada, el look de Sienna Miller dejó claro que el vestido lencero elegante sigue siendo una apuesta segura. Getty Images

Además, al tratarse de una prenda minimalista, permite jugar con accesorios, joyería o prendas de abrigo para adaptarla a diferentes ocasiones. Puede llevarse con sandalias, zapatos de tacón o incluso blazers estructuradas, lo que explica su enorme popularidad entre mujeres que buscan un estilo moderno y refinado.

En el caso de Sienna Miller, el resultado fue una imagen fresca, sofisticada y muy actual, demostrando que algunas tendencias sobreviven al paso del tiempo precisamente porque funcionan.

La Serpentine Summer Party volvió a reunir a las grandes figuras de la moda

La presencia de Sienna Miller no fue la única que llamó la atención durante la velada. La Serpentine Summer Party es considerada uno de los eventos más prestigiosos del verano londinense y reúne cada año a celebridades, artistas, diseñadores y filántropos. La edición de 2026 contó además con anfitriones de primer nivel y celebró el impacto cultural de la galería y su famoso pabellón arquitectónico.