Todos los looks de la temporada con los que Mariah Carey demostró que es la ‘Reina de la Navidad’

Como cada Navidad, Mariah Carey ha vuelto a la escena a partir del primero de diciembre, exprimiendo hasta su último aliento para brindar a los estadounidenses y al mundo entero una temporada festiva mucho más amena.

La intérprete del famoso tema “All I want for Christmas is you” no ha dejado de atender a todos los compromisos de su atiborrada agenda, acudiendo a cada una de sus presentaciones luciendo un look innovador, pero sin dejar atrás la esencia que supone la venida de Santa Claus y el nacimiento del niño Jesús.

Esta temporada, los atuendos de Mariah han ido desde los típicos vestidos rojos, hasta conjuntos que hacieron referencia a uno de los cuentos navideños más populares de los últimos tiempos: “El Cascanueces”, dejando en claro que como Carey no hay otra representante pop de la Navidad.

Mariah Carey deslumbró con looks navideños multicolores

Además del rojo, Mariah Carey recurrió a otros colores festivos para deslumbrar esta temporada @mariahcarey

Durante esta Navidad, Mariah se esmeró en comprobar que para lograr que un look emane una vibra brillante y festiva, no es necesario recurrir forzosamente a prendas de color rojo, sino que es posible evocar a la esencia de Papa Noel utilizando piezas con distintos tonos y texturas.

Por ejemplo, en una de sus típicas presentaciones en tarima, la cantante optó por llevar un vestido plateado largo, de corte lápiz y mangas largas de tul, complementado con una corona dorada de picos, la cual hizo una referencia evidente a la religión y puede relacionarse directamente con la imagen de la Virgen María, el ángel guardián o bien el propio niño Dios.

Rojo, el color favorito de Mariah Carey para brillar en Navidad

Mariah demostró que incluso recurre a la lencería festiva @mariahcarey

Sin embargo, a pesar de su disposición para experimentar con nuevos tonos, Carey siempre vuelve a rojo como su color insignia para hacer valer su título de “Reina de la Navidad”, por lo que en su feed de Instagram, en donde acumula ya casi 13 millones de seguidores, podemos observar toda una galería de atuendos confeccionados en esta vivaz gama cromática.

Mariah Carey fue innovadora en todos sus looks navideños 2023 @mariahcarey

Los atuendos rojos de Mariah Carey van desde imitaciones a trajes de Cascanueces, hasta coquetos vestidos de cóctel adornados con largas colas y mangas, las cuales potencian el impacto del performance en vivo de la soprano.

La elegancia fue una de las variables repetidas por Carey para comprobar que es la “Reina de la Navidad” @mariahcarey

Mariah Carey eleva la elegancia de la Navidad

Mariah Carey demostró que el negro también puede ser un color festivo @mariahcarey

Por último, cabe destacar la capacidad de la intérprete de “O Holy Night” para crear atuendos sofisticados, apegados a la estética de la Nochebuena y referentes a las decoraciones festivas.

Mariah Carey puso ejemplos perfectos para lucir bien tanto en exteriores como en interiores durante la temporada de frío @mariahcarey

Este año, Mariah se ha decantado por distintos conjuntos de chaqueta y falda de lentejuela negra, así como por sacos con solapas y botones en color rojo, los cuales ha sabido conjuntar a la perfección con accesorios como guantes, perlas y coquetos peinados recogidos. Todo para refrendar su innegable título de “Reina de la Navidad”.