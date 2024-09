Twiggy cumple 75 años, ¿por qué la modelo sigue siendo famosa y sigue marcando tendencia?

El 19 de septiembre de 2024, el mundo de la moda se detendrá a honrar a Lesley Hornby, mejor conocida como Twiggy, quien celebra su cumple 75 años. La modelo no es solo un nombre en el mundo de la moda; es un símbolo de una era y un referente cultural que ha dejado una huella indeleble en la cultura.

La legendaria modelo inglesa que se convirtió en un símbolo de la revolución estética de los años 60, Twiggy ha dejado una huella imborrable en el mundo del modelaje y la cultura pop, y su estilo sigue resonando con fuerza en la actualidad.

“Después de empezar a trabajar como modelo con tan solo 16 años, el Daily Express la nombró “La cara del ’66". La imagen de Twiggy llegó a personificar la década de 1960 y se hizo conocida internacionalmente como la primera supermodelo del mundo”, describe la BBC en se apartado de Tesoros Nacionales.

Twiggy: famosa en los 60

Su físico delgado, rostro angelical y ojos grandes marcaron la diferencia, pero su corte pixie, sus característicos delineados y sus pestañas postizas fueron icónicos. Twiggy fue un reflejo de los cambios sociales y culturales de la época, que abandonaba las formas voluptuosas marcadas por la moda de los años 50 y abrazaba una nueva estética más juvenil y andrógina.

La influencia de Twiggy no se limitó solo al modelaje; también se adentró en el mundo del cine, la conducción de programas y la música, convirtiéndose en un icono de la contracultura juvenil. Su estilo y personalidad resonaron con los movimientos de liberación de las mujeres, alentando a las jóvenes a abrazar sus identidades auténticas y a desafiar las normas establecidas.

A lo largo de los años, Twiggy ha experimentado una evolución en su carrera y en su estilo personal. Aunque su imagen inicial estaba fuertemente ligada a los años 60, ha logrado adaptarse a los cambios en la industria de la moda sin perder su esencia. A lo largo de las décadas, ha colaborado con diseñadores icónicos, ha protagonizado campañas publicitarias memorables y ha continuado mostrando su versatilidad.

Leyenda viva

La estética de Twiggy sigue siendo una fuente de inspiración para diseñadores, estilistas y amantes de la moda en todo el mundo. Su look icónico ha sido reinterpretado en diversas pasarelas y campañas de moda recientes. Elementos como sus ojos marcadamente delineados, su cabello corto y su estilo andrógino continúan siendo tendencias que fascinan a nuevas generaciones.

En los últimos años, hemos visto un resurgimiento del “look mod”, que celebra la simplicidad y la audacia de las líneas limpias, los patrones gráficos y los colores vibrantes que Twiggy popularizó. Las colecciones de marcas de lujo y prêt-à-porter han rendido homenaje a su legado, incorporando siluetas similares que evitan el exceso y apuestan por la elegancia minimalista.

A pesar de haber dejado el modelaje activo hace décadas, Twiggy sigue influyendo en la moda contemporánea. Getty Images

Recientemente, la modelo y conductora dio una entrevista a la revista My Weekly donde dio un consejo de estilo atemporal: “Cuando se trata de moda, no me gustan estas etiquetas de edad. Todo eso de ‘sólo deberías usar ciertas cosas cuando tengas 20 o 30 años’ o lo que sea”.

Twiggy ha evolucionado. Hoy, más que obsesionarse con las tendencias, se enfoca en sentirse cómoda y segura en su propia piel. Más allá de las tendencias, ahora ella se enfoca en “verse y sentirse bien” e invita a otras mujeres a experimentar y divertirse con la moda, sin importar la edad.

Por eso, más allá de su legado en la moda, Twiggy se ha convertido en una defensora de la autoaceptación y la positividad corporal. A lo largo de su carrera, ha hablado abiertamente sobre los desafíos de la industria y la presión por cumplir con estándares de belleza poco realistas.

En un momento en que la conversación sobre la diversidad y la aceptación en la moda está en auge, Twiggy sigue siendo una voz influyente, alentando a otros a celebrar sus diferencias y a abrazar su individualidad.