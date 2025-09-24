Antes de ser princesa: el romance de Mette-Marit y Morten Borg, así comenzó su relación

Actualmente, la princesa Mette-Marit de Noruega es reconocida por su labor institucional y su estilo sobrio, pero en los años 90 llevaba una vida muy distinta. En aquella época conoció a Morten Borg, un hombre con el que compartió un romance que se convirtió en parte fundamental de su historia y su futuro.

El inicio de su relación

Mette-Marit y Morten Borg comenzaron a salir a mediados de los años 90, cuando ella aún era estudiante y trabajaba en Oslo, contando con tan solo 25 años. Por aquel entonces Borg trabajaba como DJ de música electrónica y su primer encuentro fue durante una sesión musical en una discoteca exclusiva de la zona.

Su relación fue intensa, pero breve, poniendo fin a ella después de que Mette-Marit se embarazara de Marius, quien nació en 1997.

Un capítulo que marcó su vida personal

Aunque su relación terminó poco después, la conexión con Borg siempre se mantuvo; sí, ella eligió ser madre soltera, pero él se hizo cargo de su hijo todo el tiempo.

Cuando Marius cumplió dos años, Haakon llegó a la vida de Mette-Marit y fue así como unió su vida con él, en aquel entonces, futuro heredero al trono de Noruega.

Por supuesto que la relación entre el príncipe Haakon y Mette-Marit causó mucha polémica; para este momento, Borg ya tenía un historial de crímenes y problemas con drogas; Mette-Marit también venía de un entorno familiar complicado, con un padre alcohólico y violento, además de que el hecho de que fuera madre soltera no fue bien visto en la relación.

Cordialidad, la base de una buena relación

Cuando Mette-Marit y el príncipe Haakon se casaron en 2001, su primogénito, a pesar de no contar con sangre real, se mudó con su madre al palacio de Skaugum, aunque el contacto y las visitas semanales con su padre continuaron hasta que Marius cumplió 18 años.

Mette-Marit de Noruega y el príncipe Haakon. @detnorskekongehus

A pesar de su historia complicada, la relación entre Mette-Marit y Morten Borg siempre fue cordial, tanto así que asistió a la boda de los príncipes y en más de una ocasión fue captado acompañando a la princesa a la escuela del pequeño Marius.

Del pasado al presente: una relación que influiría en el futuro

En 1991, Borg fue detenido por posesión de cocaína y esto lo llevó a cumplir con dos condenas en prisión, y aunque este no es el único historial delictivo con el que cuenta, pues ha estado involucrado en problemas de violencia e incluso acusaciones sobre su irresponsabilidad al volante, siendo captado manejando bajo la influencia del alcohol, Borg reformó su vida adoptando el camino de empresario y analista financiero.

Desde esa lejana juventud llena de excesos, ha llevado una vida tranquila, manteniéndose al margen de apariciones públicas y respetando la relación actual de Mette-Marit.

Desafortunadamente, esta historia de amor terminó con su hijo en común, involucrado en problemas incluso más graves que los que Morten enfrentó en su momento. Marius Borg podría enfrentar una condena de hasta diez años en prisión tras las acusaciones en su contra que incluyen la violación a cuatro mujeres y otros 32 delitos. El pueblo noruego se mantiene ante la expectativa de la resolución del caso, el cual llegará a juicio el próximo mes de febrero de 2026. Aunque ni Mette-Marit ni Morten Borg han salido a declarar nada sobre la situación que enfrenta su hijo, la casa real también se mantiene en un terreno neutral, declarando que confían en que la decisión del tribunal será la correcta.