Así es cómo Felipe VI demostró su preocupación por la reina Sofía en medio del escándalo de Juan Carlos I

Queda claro para todos los seguidores de la Casa Real española que los últimos días no han sido buenos para la reina Sofía de Grecia, ya que, además de la preocupación latente que siente por la salud de su hermana, la princesa Irene, se han sumado otras causas al dolor de la emérita. Sin duda, la pérdida de su confidente y peluquero Francisco Segura sería una de las causas que más tendrían cabizbaja a la madre del rey Felipe VI.

No menos importante entre los duelos que actualmente enfrenta la reina Sofía se encuentra el escándalo en el que actualmente se encuentra sumido su marido, Juan Carlos I, quien no ha dejado de estar en medio del foco mediático después de que el pasado 25 de septiembre la revista Privé se diera a la tarea de revelar unas fotografías en las que se le observa al emérito besarse con la ex vedette española Bárbara Rey.

El escándalo de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos podría haber afectado de cierta manera a la reina Sofía @barbararey_oficiao/Casa Real

A esa importante variable, habría que sumarle el hecho del posicionamiento que los tres hijos de la reina emérita han tomado al respecto del escándalo que rodea a su padre, ya que, como bien se sabe, las infantas Elena y Cristina han tomado partido por Don Juan Carlos. Dicha inclinación a favor del emérito se habría comprobado después de que las dos hermanas de Felipe VI acudieran a visitar al emérito, aprovechando su reciente estancia en Sanxenxo. Definitivamente, el apoyo de sus hijas a su polémico marido no ayudaría al ánimo de la ex monarca de 85 años.

¿Cómo Felipe VI ha demostrado su apoyo a su madre, la reina Sofía, en los últimos días?

Contrario a sus hermanas, Don Felipe VI ha demostrado que se encuentra completamente del lado de su madre. Esto lo habría demostrado por medio de un sencillo, pero contundente, gesto.

La reina Sofía estaría siendo apoyada por Felipe VI en los últimos días Casa Real

Según se plantea desde la revista española Lecturas, el apoyo que el rey le ha demostrado a su progenitora lo ha dado “tras bambalinas”, dándole a la emérita un papel muy protagónico a nivel institucional, tal y como se ha podido observar en los últimos días, en los que la agenda de Sofía de Grecia ha estado llena de compromisos, de los cuales, por su puesto, se ha hecho eco desde los canales de comunicación del Palacio de Zarzuela.

Asimismo, podría asegurarse que el hecho de que Felipe VI mantenga activa la imagen de su madre como representante de la Casa Real marca perfectamente la diferencia que existe entre su padre, quien desde 2014 no forma parte de la monarquía, y su madre, quien a pesar de su avanzada edad sigue poniendo en alto el nombre de la Corona.