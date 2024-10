Bárbara Rey confesó que Felipe VI siempre supo de su romance con Juan Carlos I

El escándalo del affaire entre Juan Carlos I y la ex vedette Bárbara Rey no deja de dar de qué hablar, después de que vieran la luz varias fotografías donde se les observa a los amantes en medio de un apasionado besos y de la revelación de una serie de audios en los que se escucha confesar al emérito varios de sus problemas maritales con la reina Sofía de Grecia.

Ahora, habiendo transcurrido un par de semanas desde la develación de aquel romance, del cual siempre se sospechó, ha salido la misma Bárbara Rey a confesar que su aventura con el emérito era tan pública que incluso el mismo Felipe de Borbón estaba enterado de ella. Así lo aseveró la ex actriz en el programa de televisión “Viajando con Chester”, donde casi con descaro habló de cómo fue su acercamiento a la familia de Juan Carlos I.

No deja de salir nueva información al respecto del romance que Juan Carlos I mantuvo con Bárbara Rey. Casa Real/ @barbararey_oficial

¿Qué dijo Bárbara Rey acerca de sus encuentros con Felipe VI?

Un poco nerviosa ante las cámaras, Bárbara comenzó su confesión asegurando que sus encuentros con Juan Carlos I no eran secretos, pues incluso llegaron a reunirse en el Palacio de Zarzuela. “Eso de que yo no he estado nunca en la Casa Real es mentira, porque yo donde fui a la primera entrevista fue ahí. Yo también tenía miedo a decir que no, yo que había trabajado tanto, que había tenido tanto éxito... Pues, creí que podía influir negativamente”, reveló Bárbara en el mencionado programa de televisión español.

Dicha declaración se derivó después de que la actriz explicara que Juan Carlos fue quien la seleccionó a ella como amante, después de haber sintonizado su trabajo en varios contenidos populares. “Me llamó él a mí”, aseveró Bárbara.

Bárbara Rey asegura que fue Juan Carlos I la que la buscó a ella Getty Images

Respecto a su encuentro con Felipe VI, Rey explicó que habría sucedido cuando el ahora monarca era solo “un crío” y tenía aproximadamente 10 años. “Lo vi un día”, dijo la mujer ex vedette, insinuando que el soberano siempre estuvo enterado de su romance con Don Juan Carlos. Asimismo agregó que aquel enfrentamiento no fue el único que tuvo con el hijo de su amante, sino que más tarde llegaron a encontrarse en varios eventos privados de la Zarzuela.

“Yo he estado en muchos actos oficiales. Lo que pasa es que nunca han salido las fotos”, dijo Bárbara Rey ante el presentador del programa. Al respecto de esta declaración, la revista española Lecturas afirma que la ex vedette se refería a que el rey emérito llegó a invitarla a cumpleaños y “todo tipo de eventos”, lo cual también denotaría que la noticia de su affaire no resultó ninguna sorpresa para Don Felipe, ahora que más información está saliendo a la luz sobre la turbulenta vida amorosa de su padre.