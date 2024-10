Cuál es el verdadero nombre de Bárbara Rey, la amante de Juan Carlos I

Desde el pasado 25 de septiembre, cuando la revista Privé publicó una serie de fotografías en las que se observa al rey emérito Juan Carlos besándose con Bárbara Rey, el nombre de la ex vedette no ha dejado de ser tendencia. La revelación de tales imágenes y la posterior publicación de una serie de audios en los que se escuchan conversaciones subidas de tono entre el emérito y ella, sin duda, provocaron que su casi extinta popularidad volviera a cobrar auge.

Sobre la biografía de Bárbara la prensa ha recordado varios aspectos para tener un panorama más claro sobre quién es la mujer que protagoniza el escándalo que actualmente aqueja a la Casa Real española, destacándose así, entre los perfiles elaborados la aparición de la actriz en proyectos como Miss Mundo, en 1970; y su aparición en el filme de Juan José Alonso Millán y Gregorio García Segura “ Quinto, Sexo y Séptimo”, estrenado en 1975.

Bárbara Rey fue una importante vedette de su época Getty Images

Sin embargo, más allá de su trayectoria artística, ha llamado la atención sobre la vida de Rey su verdadero nombre, ya que el designio por el que es conocida por muchos es falso, ya que solo se trata de un apodo artístico, el cual definió a partir de las tendencias de la época.

¿Cuál es el verdadero nombre de Bárbara Rey y por qué se bautizó artísticamente de esa manera?

La amante del rey emérito Juan Carlos I nació el 2 de febrero de 1950 en Totana, Murcia. Ella se crió junto a su familia en la céntrica calle del Mayor Sevilla de dicha ciudad, cuando aún era conocida por su verdadero nombre: María García García.

En realidad el hecho de que Bárbara Rey no se llame así realmente no es un asunto desconocido, ya que cada una de sus biografías lo menciona. Sin embargo, pocos saben la verdadera causa de por qué decidió bautizarse artísticamente de esa manera. Para muchos, el hecho de que la ex vedette ostentara el apellido “Rey”, representaba un evidente guiño a su romance con Juan Carlos, un affaire del cual siempre se rumoreó y que este 2024, en la tercera edad de ambos, se ha comprobado.

Hubo quienes creyeron que Bárbara Rey se había bautizado así en nombre del su amante, Juan Carlos I Especial

Sin embargo, tal y como la misma Bárbara lo aclara, su apellido autoimpuesto no tiene nada que ver con la figura del emérito. Fue en una entrevista con el popular presentador español Pablo Motos, en el programa “El Hormiguero” cuando la actriz confesó el por qué se puso ese nombre artístico.

“En aquel momento estaba Fernando Rey que había tenido un éxito tremendo y combinó el nombre de Bárbara con Rey. Esta composición la cuadró; además, en aquel momento muy poca gente se llamaba Bárbara”, le explicó la actriz a Motos.