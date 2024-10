La contundente decisión de la reina Sofía para no coincidir con Sofía Cristo, la hija de Bárbara Rey

Luego del escándalo que han destado las fotos del rey Juan Carlos en las que se besa con Bárbara Rey, el ojo mediático ha recaído en su todavía esposa, la reina Sofía, ya que se esperaba que acudiera a un evento en el cual podría coincidira con la hija de la exvedette, Sofía Cristo.

Sin embargo, este esperado encuentro entre ambas no se ha dado en esta ocasión. Por lo que tampoco hemos podido ver las reacciones que cada una tendría al verse las caras en medio de la polémica.

Doña Sofía tomó esta decisión para no ver a la hija de Bárbara Rey

Fue en la Perrotón Madrid 2024 en donde la prensa apuntaba las miradas ya que Doña Sofía es presidenta de honor de esta fundación y la hija de Bárbara también fue invitada a este evento que tuvo lugar el pasado domingo 6 de octubre. No obstante, para esta edición de la carrera canina la madre del rey Felipe VI tomó la decisión de no asistir.

La reina Sofía decidió no acudir al Perrotón Madrid 2024 Archivo

Una acción que varios han tomado con buenos ojos ya que consideran que no haberse dado cita solo habría causado una gran polémica. Aunque no parece del todo raro que la abuela de la princesa Leonor no haya asistido ya que en los últimos años tampoco ha estado presente en esta carrera.

Pero, como ya adelantábamos, quien sí estuvo en la carrera fue Sofía Cristo. Incluso fue abordada por los medios y estos le preguntaron sobre la ausencia de la emérita. A lo cual contestó de manera muy atinada ya que aunque sabe que la reina “lleva siendo la presidenta de honor muchos años”, comprende que “tendrá compromisos” que puedan hacer que no esté en esto importante evento.

Sofía Cristo reveló que quiere mucho a la reina Sofía Instagram @sofiacristo_cristo

También, la DJ señaló que no tenía “problema en coincidir con nadie ya que este evento “está abierto para todo el mundo y más para la presidenta” a la que, por cierto, recalcó que quiere “mucho”. Sin embargo, fue evidente que el escándalo por el que pasa su madre le ha pasado factura a nivel físico ya que se veía cansada.

La reina Sofía reaperecerá en público en medio del escándalo

Por otra parte, luego del parón en la agenda de doña Sofía, todo parece indicar que esta semana tendrá varias actividades. Una decisión que parece busca contrarrestar el gran escándalo en el que su marido está inmiscuido.

La reina Sofía tendrá tres actos públicos durante esta semana Archivo

Si bien la suegra de Letizia Ortiz solo se dejó ver en público en la boda de Teodora de Grecia desde que estalló la polémica de las fotos de Juan Carlos I y Bárbara Rey, ahora esta semana tendrá tres actos. Por lo que resultará inevitable analizar cómo se encuentra en medio de esta difícil situación.