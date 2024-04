Así fue el incómodo momento que vivió Michael J. Fox cuando conoció a Lady Di

En una reciente entrevista, el actor Michael J. Fox aprovechó para recordar algunas curiosas anécdotas que ha tenido a lo largo de su carrera como el incómodo momento que vivió cuando conoció a la fallecida princesa Diana, durante la década de los años 80.

Durante aquella época, la carrera de Fox apenas comenzaba a despegar, por lo que no era tan famoso y reconocido como lo es ahora. Mientras que lo sucedido con Lady Di ocurrió en el estreno de una de las películas que lo catapultó como un ícono de la cultura pop.

¿Cómo fue el momento qué pasó Michael J. Fox con Lady Di?

En exclusiva para People, el artista dio más detalles de la ocasión en la que se sentó junto a la madre de los príncipes William y Harry durante el estreno en la película Back to the Future (Volver al Futuro) en Londres, la cual se realizó en diciembre del año 1985, y aseguró que pasó un momento muy “surrealista”.

Lady Di en la premiere de la película Back to the Future en diciembre de 1985 en Londres Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Get

“Todo se volvió tan loco”, dijo el actor canadoestadounidense al citado medio. “Con el estreno real de Back to the Future, me senté junto a la princesa Diana. Me di cuenta de que estaba como a un bostezo falso y a un estirón de brazo de estar en una cita con ella. Ése, y otros momentos como ése, fueron tan surrealistas”, recalcó a la revista.

Además, el artista de 62 años comentó lo mismo en una entrevista en el programa The Tonight Show, con Jimmy Fallon, en donde también reconoció que fue algo incómodo ya que pese a que en ese momento tenía que ir al baño no quería alejarse de la royal británica.

“La película comenzó y me di cuenta de que tenía que ir al baño. Y por el resto de la película, estoy sentado allí, como muriendo porque no puedo decirle nada y no puedo alejarme de ella porque no puedo darle la espalda”, mencionó. Mientras que para Fox el tiempo que duró la cinta fue una “agonía” precisamente por esa razón.

Michael J. Fox fue ovacionado en los premios BAFTA de este año Archivo

Por otra parte, Fox recordó también a sus difuntos padres, Phyllis y William Nelson Fox, pues ellos siempre lo apoyaron en su carrera, y señaló que le habría gustado que presenciaran todo lo que le ha pasado. “Me encantaría que vieran todo esto ahora, con el Oscar y los BAFTA”, dice a People. “Mi madre alucinaba de que el futuro rey de Inglaterra me defendiera. Mi madre se volvería loca”, enfatizó.

Recordemos que a principios de este año, durante la última edición de los premios del cine británico, el actor de Family Ties recibió una ovación antes de presentar a los nominados en la categoría de Mejor Película, y entre el público que lo ovacionó se encontraba presente nada más ni menos que el príncipe William.