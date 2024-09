Así fue el súper evento que organizó Kevin Costner en su casa, con el príncipe Harry como invitado especial

El pasado fin de semana el príncipe Harry se dio cita sin su esposa, Meghan Markle, a un evento que se realizó en casa del actor Kevin Costner. Lo cual ha llamado bastante la atención de los medios ya que ambos estaban invitados al mismo.

Mientras que esta situación también ha dado pie a varias especulaciones, aunque fue la prensa británica la que reveló el motivo por el que el duque de Sussex asistió en solitario al festival One805 Live 2024, que como ya mencionamos antes, tuvo lugar en la casa del famoso actor y director estadounidense.

Según lo que informó The Mirror, la exactriz de Suits no asistió a este evento debido a una “enfermedad”. Aunque no se proporcionaron más detalles al respecto ni se especificó que tipo de padecimiento es el que tenía.

El príncipe Harry entregó un premio al piloto de helicóptero Loren Courtney Getty Images

Por otra parte, este festival es de la organización One 805 y su objetivo fue recaudar fondos para apoyar a los servicios de emergencia del condado de Santa Bárbara en temas de salud mental. De hecho, el año pasado este mismo evento recaudó unos 800 mil dólares y entre los donantes se encontraban varios artistas y celebridades, además de los Sussex.

Por ello es que en la edición de este año se esperaba que Meghan Markle también asistiera porque estaba invitada, cosa que no sucedió por problemas de salud de la duquesa, aparentemente.

No obstante, el príncipe Harry no solo se divirtió y pasó un rato muy ameno, sino que además subió al escenario para entregar un premio al piloto de helicóptero Loren Courtney por sus servicios a la comunidad.

En cuanto a los detalles de este evento, ya adelantábamos que se llevó a cabo en la mansión de Costner que se ubica frente al mar de California, y la cual se estima su valor en casi 130 millones de euros. Asimismo, el terreno cuenta con una playa privada, pistas de béisbol y campo de golf, que es en donde se realizó el festival.

Kevin Costner quería hacer una película con la madre del príncipe Harry

Kevin Costner quería realizar la secuela de la película El Guardaespaldas con Lady Di, la madre del príncipe Harry Getty Images

Por otra parte, el actor de 69 años tuvo una gran conexión con la madre de Harry, Lady Di, ya que en una ocasión Kevin Costner le propuso a la fallecida princesa protagonizar la secuela de una famosa película.

“Iba a hacer una segunda parte de ‘El guardaespaldas’. Realmente estaba avanzando muy discretamente porque así es como opero. Mantengo las cosas en privado. Por eso, cuando finalmente surgió que la princesa Diana podría hacerlo, hablamos”, dijo. Sin embargo, debido a la muerte de Diana en París en agosto de 1997 el proyecto no se concretó.