Todos los detalles de la breve visita del príncipe Harry a Nueva York (y sin Meghan Markle)

El príncipe Harry se encuentra de visita por Nueva York y se dió cita a un importante evento de la Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo con lo que han reportado varios medios de comunicación. Sin embargo, ha llamado la atención que en esta ocasión no lo acompaña su esposa, Meghan Markle.

Así se ha dado la visita del duque de Sussex a Nueva York

Según los reportes de la prensa, el hijo menor del rey Carlos III está en la ciudad de la Gran Manzana desde el domingo y ese mismo día asistió a una cena organizada por la Organización Mundial de la Salud que se centró en “la violencia contra los niños y su impacto en la salud mental”.

Mientras que en esta reunión coincidió con nada más ni menos que con la reina Matilde de Bélgica, su encuentro más royal desde que se apartó de la monarquía inglesa en 2020. También estuvieron presentes el actor Forest Whitaker, así como varios jefes y funcionarios de las Naciones Unidas de varios países.

El príncipe Harry inició su gira en Nueva York el 22 de septiembre Getty Images

Todo esto, por su parte, se dio previo al marco de la Asamblea General de la ONU que se celebra del 23 al 27 de septiembre, en tanto que la Semana del Clima de la ONU también se celebra en estos días, del 22 al 29 de este mismo mes. Por lo que se espera que el pelirrojo royal asista también a algún evento que se realiza bajo este contexto.

Por otro lado, este breve viaje a la ciudad neoyorquina también contempla que el duque de Sussex tenga varios encuentros con organizaciones benéficas y empresas de mascotas, incluidas African Parks, The Hello Trust, The Diana Award y Travelist.

¿El príncipe William se unirá a su hermano Harry en Nueva York?

No obstante, esta misma semana el hermano mayor del duque, el príncipe William, también podría viajar a Nueva York. Por lo que, a partir de esta noticia, la prensa británica e internacional espera un posible reencuentro con Harry. Aunque ninguno de los dos ha confirmado que vayan a reunirse y es muy probable que decidan no verse.

El príncipe William también viajaría esta semanana Nueva York y podría coincidir con su hermano Harry Getty Images

El motivo de la posible visita del heredero al trono británico es la realización de la cumbre anual de Innovación del Premio Earth Short en Manhattan, la cual se llevará a cabo en The Plaza Hotel el 24 de septiembre y en la cual se tiene previsto que el príncipe de Gales asista como anfitrión.

Pero hasta el momento no se ha corroborado que William vaya a asistir ya que solo se tiene referencia de que el royal estuvo presente en la edición pasada de este evento y que como fundador de la iniciativa Earth Short está invitado a ello.