¿Buscas tu outfit de Navidad? Inspírate en este icónico look de Lady Di

¿Quién podría olvidar los outfits icónicos de Lady Di ? Prácticamente ningún amante de la moda y la belleza, ya que Diana de Gales fue experta en marcar tendencia, por lo que muchos de sus looks siguen siendo una gran alternativa para replicar en la actualidad, como este outfit ideal para Navidad.

Nos referimos al vestido azul noche que Lady Di lució en la MET Gala de 1996, un diseño de John Galliano para Dior que la convirtió en el centro de todas las miradas y la posicionó como una verdadera referente de estilo, incluso fuera de los muros del palacio real.

Este elegante slip dress, con un escote pronunciado y una línea sencilla que acentuaba su figura, no solo fue una elección audaz para una princesa, sino que también representó un momento de ruptura con los códigos de vestimenta de la realeza. Lady Di demostró que era posible ser una princesa y, al mismo tiempo, una mujer moderna y sofisticada.

Lady Di podría ser considerada como una de las precursoras de la tendencia de usar lencería en el exterior Getty Images

El look de Lady Di que sigue siendo relevante en 2024

El vestido azul noche de Lady Di es un ejemplo perfecto de cómo una prenda bien diseñada puede trascender las tendencias y seguir siendo relevante décadas después.

Además, este look representó un momento de empoderamiento para Diana de Gales quien demostró que las mujeres pueden ser elegantes y fuertes al mismo tiempo.

¿Cómo recrear el look de Lady Di para Navidad?

Si quieres rendir homenaje al estilo de Lady Di y lucir espectacular estas fiestas, puedes inspirarte en su icónico vestido azul noche. Busca un slip dress en un tono similar, combínalo con accesorios minimalistas y añade un toque personal con un bolso de mano o unos zapatos llamativos.

Actualiza el look con accesorios modernos, como unos pendientes grandes o un collar de cadena. Combina el slip dress con una chaqueta de cuero o una blazer para un look más atrevido y finalmente, opta por un maquillaje intenso en los ojos o unos labios rojos para darle un toque más dramático al look.