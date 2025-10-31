¿Cambiará de estilo? Kate Middleton dice ‘adiós’ a sus icónicos outfits refinados por esta razón

Durante más de una década, Kate Middleton se ha consolidado como una de las mujeres más elegantes del mundo. Su estilo combina tradición, modernidad y un impecable sentido de la diplomacia visual: cada elección cuenta una historia. Sin embargo, una de las casas que ayudó a definir esa narrativa llega a su fin, y con ello podría venir un cambio en el guardarropa real de la princesa.

La marca Eponine London, conocida por su sastrería artesanal y siluetas de inspiración vintage, cerrará sus puertas tras 15 años de actividad. Fue una de las firmas predilectas de la princesa, quien la impulsó al estrellato al lucir sus conjuntos de chaqueta y falda de cuadros o sus elegantes trajes hechos a la medida.

El ‘adiós’ a una alianza de estilo icónica

Desde que Kate apareció con un conjunto de cuadros vichy rojos y blancos de Eponine London, valuado en más de 1,200 libras, la firma se convirtió en sinónimo de elegancia real. Las búsquedas de sus prendas se disparaban cada vez que la princesa llevaba un atuendo puesto, dando origen a un fenómeno al que bautizaron como el “efecto Kate”.

Con el anuncio del cierre, la diseñadora Jet Shenkman agradeció los años de apoyo y la exposición que le dio la realeza británica. Sin embargo, explicó que era momento de cerrar un ciclo. Para muchos expertos en moda, este final simboliza algo más: la evolución en el estilo de la princesa.

Kate Middleton luciendo el traje vichy rojo con blanco de Eponine London durante el proyecto XLP en 2016. Karwai Tang/WireImage

Un nuevo capítulo en el estilo de la princesa

En los últimos meses, Kate ha mostrado una evolución clara en su guardarropa. Tras retomar sus compromisos oficiales este año, la hemos visto apostar por un estilo más sobrio y estructurado, donde el traje sastre se ha convertido en su firma personal.

Sus looks monocromáticos, principalmente en tonos tierra, con cortes limpios y tejidos refinados, proyectan autoridad, serenidad y madurez. Es probable que, ante la ausencia de Eponine, la princesa se incline por otras casas británicas con enfoque sostenible como Alexander McQueen, Burberry o Victoria Beckham, pero manteniendo ese equilibrio entre elegancia clásica y modernidad consciente.

Kate Middleton usa traje diseñado por Victoria Beckham Getty Images

El legado de Eponine en el clóset real

Aunque Eponine London se despida del mundo de la moda, sus diseños permanecerán en la memoria como parte esencial de la evolución del estilo de Kate. Cada conjunto reflejaba una versión distinta de la princesa: femenina, segura y fiel a su identidad.

Más allá de las tendencias, la princesa de Gales ha demostrado que la elegancia va más allá de las marcas: está en la forma en que transforma la moda en lenguaje. Y aunque se despida de una de sus aliadas más queridas, su estilo seguirá siendo una referencia global de sofisticación atemporal.

Kate Middleton se ha consolidado como una de las royals más inspiradoras en el mundo de la moda. Su estilo, que se refleja en marcas que valoran la artesanía, la sostenibilidad y la herencia británica, ha inspirado a miles de mujeres alrededor del mundo, y aunque es una lástima saber que una de sus casas predilectas cerrará, su influencia para seguirnos influenciando seguramente continuará con su nuevo estilo del que ya hemos sido testigos en sus apariciones recientes.