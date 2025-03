Carlos III tiene un ‘nuevo mejor amigo’ que le robó el corazón: conócelo

Hace un mes comenzó a vivir en el Palacio de Buckingham un nuevo miembro de la Familia Real: Snuff, el nuevo perro de los reyes Carlos III y Camilla Parker. Este animalito llegó a la vida de los monarcas poco después de la muerte de su amada perrita Beth, quien falleció en noviembre de 2024.

De acuerdo con el diario The Sun, se dice que el rey Carlos “está enamorado del perro”, quien llegó como regalo sorpresa hace cuatro semanas.

Carlos III y Camilla Parker ahora tienen un nuevo perro Getty Images

La misma fuente precisa que el cachorro es un lagotto romagnolo, una raza trufera procedente de Italia, y que, definitivamente, su llegada a Buckingham ha llenado de alegría al monarca, quien aún no se recupera del cáncer.

Esta noticia también llega días después de que Camilla revelara que adoptó un cachorro rescatado llamado Moley .

¿Cómo es Snuff, el nuevo mejor amigo de Carlos III?

The Sun asegura que la raza Snuff proviene históricamente de la región alrededor de Rávena en el norte de Italia, a donde Sus Majestades viajarán en abril, aunque, fuentes de palacio insistieron en que se trataba de un regalo privado y que no tenía ninguna relación con la Visita de Estado.

El nuevo cachorro de Carlos III es un lagotto romagnolo Archivo

Según el Kennel Club del Reino Unido, el lagotto romagnolo es una raza minoritaria de spaniel. A su vez, el medio citado precisa que esta especie posee un espeso pelaje similar a la lana, tiene poco parecido con los spaniels King Charles, que tuvieron Carlos I y Carlos II.

Se dice que Carlos III no tenía un perro desde hace dos décadas. “Después de formar una familia con la princesa Diana, el rey adquirió un Jack Russell llamado Tigga que murió en 2002 a los 18 años”, asegura The Sun, recalcando que desde ese entonces Su Majestad no se encargaba de la crianza de ningún can.

Una fuente cercana dijo al diario: “Carlos está enamorado de su cachorro. No ha tenido ninguno desde Tigga. La raza es cazadora de trufas”.

La misma fuente agregó que a Carlos III le gusta buscar setas, así que él y su nuevo perrito “tienen mucho en común”.

Con esa nueva información se confirmaría que ahora en el Palacio de Buckingham corren dos tiernos perritos, quienes ya cuentan con un estatus real.

Recordemos que hablando a principios de esta semana, la reina Camilla dijo: “Acabo de conseguir un nuevo cachorro, tiene ocho semanas”. La consorte agregó: “Es un perro rescatado llamado Moley. Parece un topo”.