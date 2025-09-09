Charlene de Mónaco luce uñas ‘nude glass’ cortas: la versión elegante del donut glaseado

Si hay alguien que sabe cómo transmitir la sofisticación en cada detalle de su apariencia, es Charlene de Mónaco. Durante su más reciente aparición pública, durante su participación en el picnic anual U Cavagnëtu, la princesa sorprendió al mundo al apostar por una tendencia de uñas pero llevándola al universo de la realeza: las uñas nude glass.

Esta versión de manicure que Charlene retomó de las populares donut glaseado o también conocidas como donut nails, que popularizó Hailey Bieber, es la opción elegante para un diseño de uñas cortas que aporta minimalismo, brillo y sofisticación a las manos.

¿Qué son las uñas nude glazed?

A diferencia de las clásicas donut nails, las cuales suelen ir acompañadas por una base blanca lechosa, estas uñas, como su nombre lo indica, se realizan sobre una base nude, la cual se obtiene con el uso de geles de este color (o un color rosa suave), o apostando por la superficie natural de la uña natural. Sobre esta base, se añade un acabado perlado o glaseado con ayuda de un efecto cromado, logrando un diseño con brillo sutil y elegante, como si las uñas estuvieran bañadas con un velo de luz.

La princesa Charlene de Mónaco durante el tradiiconal picnic “U Cavagnëtu”. SC Pool - Corbis/Getty Images

Si bien en el mundo del nail art no hay reglas sobre el uso de los colores o diseños, sí es una realidad que esta versión debería ir sobre uñas cortas para lograr el minimalismo y pulcritud del manicure de Charlene.

Ventajas de las nude glass nails

Este diseño de uñas no solo es elegante, es un manicure que rejuvenece las manos gracias a su base nude, pues aporta frescura a las manos ayudando a disimular pequeñas imperfecciones que se tengan sobre la piel. Son perfectas para combinarlas con todo, desde un look de gala, como el de Charlene, así como con atuendos casuales. Además, son unas uñas discretas y muy sofisticadas; si lo tuyo no es sumarte a la tendencia del nail art extra decorado, estas uñas serán tu mejor compañía.

Apuesta por ellas en casa

Conseguir este look es muy sencillo; si no tienes ocasión de acudir con tu manicurista de confianza, no te preocupes, que con la ayuda de esmaltes tradicionales lo puedes recrear. Sobre tu uña natural vas a colocar una capa de brillo o base protectora; posteriormente, coloca una capa muy fina y delgada de un barniz perlado translúcido; este puedes encontrarlo como esmalte con efecto tornasol. Finalmente, protege el color con una última capa fina de brillo para sellar y aportar extra luminosidad a tu manicure.

Las uñas nude glass son la muestra perfecta de que la elegancia se encuentra en los detalles. Charlene de Mónaco confirma que no se necesitan colores llamativos o diseños de uñas muy elaborados para destacar con elegancia sin dejar de recurrir al uso de tendencias de uñas como las donut glaseadas, de forma sofisticada. ¿Replicarías este manicure?