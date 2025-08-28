Así es el collar de perlas que diseñó Kate Middleton y sigue siendo un éxito de ventas

Kate Middleton es reconocida por su elegante colección de joyas, compuesta en gran parte por piezas heredadas de la familia real y por significativos obsequios de su esposo, el príncipe William; sin embargo, antes de asumir su rol como princesa, participó en el diseño de un delicado dije que, hasta hoy, continúa siendo un éxito de ventas.

¿Cómo es el collar que diseñó Kate Middleton?

Antes de casarse con el príncipe William, Kate trabajó en Junior Jigsaw como compradora de accesorios, fue en ese periodo de tiempo que se puso en contacto con Claudia Bradby, una diseñadora de joyas que acaba de fundar su propia marca.

“Había leído que había empezado a trabajar como compradora para Junior Jigsaw, así que simplemente le escribí una carta diciéndole que me interesaría mucho colaborar con ella en una joyería”.

Kate, que ya había comenzado a salir con el príncipe William, aceptó la propuesta de Claudia y juntas comenzaron a trabajar en un hermoso collar al que llamaron “Collar Colgante Madre e Hijo”.

La pieza de joyería está elaborada de plata con tres hermosos dijes: una pepita de plata, un cuarzo rosa y una perla rosa, un diseño simple pero elegante.

“Se le ocurrió la idea, que creo que se inspiró en una pieza de Links of London que había visto. Quería que tuviera una estética sencilla y limpia”, recuerda Claudia sobre el diseño de Kate.

La diseñadora confiesa que Kate era muy específica con sus ideas a la hora de crear el collar perfecto:

“Quería crear un collar con dijes que una madre pudiera comprarse para ella y su hija, para que lo llevaran juntas, lo cual me pareció una idea preciosa”.

¿Cuánto cuesta el collar que Kate Middleton diseñó?

El collar que ayudó a diseñar Kate ha evolucionado desde su creación en 2007, y actualmente solo cuenta con dos dijes en lugar de tres, la diseñadora cuenta que es una de las joyas más vendidas de su colección, y se puede adquirir por un costo de 135 euros.

“La gente lo compra para quien ama, no solo para sus hijos, ¡a veces incluso para sus perros! Pero, por supuesto, esa conexión madre-hijo es tan poderosa, y es una hermosa pieza que aún representa ese sentimiento”.

