¿Quién será la nueva estilista de Kate Middleton? Ella es la gran favorita para el puesto

Durante más de 15 años, Natasha Archer fue la estilista de confianza de Kate Middleton, gracias a ella la princesa de Gales logró consolidarse como una de las mujeres con mayor estilo y elegancia entre los miembros de la realeza europea.

Tras su inesperada renuncia en julio de este año, Kate ha estado en busca de una nueva estilista, y todo indica que una de las aspirantes ya se perfila como la favorita para ocupar el puesto.

¿Quién será la nueva estilista de Kate Middleton?

En los últimos días, los medios británicos apuestan por Virginia Chadwyck-Healey, mejor conocida como Ginnie, como la gran favorita para convertirse en la nueva estilista de Kate Middleton.

Al igual que Kate y William, Ginnie estudió en la Universidad de St Andrews, es hija del tercer Lord Strathalmond, y es reconocida en el mundo de la moda por haber sido editora ejecutiva de la edición británica de la revista Vogue.

Actualmente cuenta con su propia empresa, VCH Style, donde asesora en imagen y estilo personal, además de seguir publicando como experta en moda en publicaciones del ramo como Telegraph y Sky News.

Su mantra en la moda es: “consume menos y mejor”, una filosofía que Kate aplica en su estilo personal.

Otro punto a favor de Ginnie, es que es una amiga cercana a Kate y William, incluso fue una de las afortunadas invitadas a la boda de la pareja real en 2011.

Ginnie Chadwyck-Healey ya fue estilista de Kate Middleton

Además de su impresionante currículum y su cercanía con Kate, Ginnie tiene otro punto a su favor, y es que durante la licencia por maternidad de Natasha Archer, antigua estilista de la princesa de Gales, Ginnie se hizo cargo de su imagen.

Durante este corto periodo de tiempo, los expertos en moda sí notaron un ligero cambio en el guardarropa de Kate; sin embargo, los comentarios fueron favorables.

“Ginnie es el arma secreta de Kate. Ha transformado enormemente el vestuario de la duquesa para sus compromisos públicos y le ha ayudado a adquirir una renovada confianza en sí misma.

Kate ha quedado muy impresionada y le está muy agradecida por su trabajo”, declaró en su día una fuente real a Richard Eden, del Daily Mail.