Cómo transcurrió la comida de cumpleaños 60 de Elena: saludo virales, razones secretas y ausentes

El mejor regalo que pudo disfrutar la infanta Elena en su cumpleaños 60 no fue algo material, sino un encuentro que atesorará en su corazón: una comida con su familia que se prolongó por más de 3 horas, donde no faltaron los momentos virales, las sonrisas y, por supuesto, algunas razones secretas.

Aunque, en un principio, se pensó que la reunió podría tener lugar en el Palacio de la Zarzuela, los miembros de la Casa Real optaron por un lugar neutro e informal, un restaurante relativamente nuevo (abrió a mediados de este año) con una propuesta gastronómica basada en ingredientes frescos y de temporada: Pabú.

Según asegura la periodista Giovanna González, el menú fue de varios platos e incluyó “calabaza con castaña y trigo sarraceno; carabinero de primero; capón o lubina para elegir de segundo; y tarta de crema y praliné de avellana y pera”.

Sin la formalidad de un evento de gala, sin vestidos largos ni tiaras o joyas de históricas, los invitados llegaron sonrientes, con looks casuales y una actitud informal, que daba la apariencia de mucha tranquilidad (perfecta para disimular las múltiples fracturas, fisuras y dramas en los que están inmersos los miembros de la casa real española).



No se había confirmado la presencia de los reyes de España, quienes fueron de los últimos en llegar. Getty Images

Los invitados sorpresa

Debido a la distancia que han marcado la pareja real, con el resto de la familia, a quienes ha privado de las funciones reales y de los actos oficiales, la presencia de Felipe VI y Letizia Ortiz en la celebración causó sorpresa y fue considerada de manera positiva.

Fueron de los últimos en llegar y su aparición fue de las más comentadas por múltiples razones que enlistamos:



La pareja dejó el auto en un estacionamiento cercano, para caminar a la vista del pueblo , en lugar de bajarse a la entrada del restaurante (como la mayoría de los demás invitados).

, en lugar de bajarse a la entrada del restaurante (como la mayoría de los demás invitados). Es el primer acto público en el que coinciden Felipe VI y su padre, el rey Juan Carlos (aunque se sabe que también coincidieron en el cumpleaños 18 de la princesa Leonor

Es la primera vez que Letizia se encuentra con su familia política, tras los rumores de una relación extramarital Jaime del Burgo

El saludo viral

Como cereza o guindilla del pastel, al termino de la celebración fuimos testigos de un curioso momento, el cuál pudo ser captado por los medios de comunicación. La coreografía de despedida de la infanta Elena y su padre, el rey emérito Juan Carlos I.

Se trató de una compleja coreografía que comenzó con dos besos, una cruz en la frente y un divertido choque de manos. Al parecer, se remonta a la época de Alfonso XIII, saludo que don Juan Carlos ya realizaba con su madre y ha trasladado a su primogénita.

Al final, don Juan Carlos I expresó a la prensa: “Ha ido todo fenomenal. Siento que no haya más”, y comentó en tono de broma que su hija mayor, la infanta Elena, tendrá que cumplir otros 60 “para reunirnos todos”.

Felipe y Letizia muy sonrientes y cómplices durante su presencia en el cumpleaños de la infanta Elena Getty Images

La razón “secreta” de Letizia

Según ha contado la periodista Rosa Belmonte en ‘Espejo Público’, contrario a lo que podría pensarse, la actitud de Letizia fue relajada durante toda la comida, se mostró muy conversadora y sonriente con todo el mundo, inclusive, tras la comida, pasó a saludar al personal del restaurante. Algo que, a su vez, también había hecho la infanta Elena, quien personalmente agradeció al chef por sus atenciones y el menú que fue creado especialmente para ellos.

La presencia de Letizia fue analizada por la periodista Pilar Eyre, quien dijo: “En estos momentos la reina Letizia está haciendo penitencia. Está comiendo con su familia política con quien tan mala relación tiene. Esta familia política que la detesta y que le ha hecho la vida imposible estos últimos años”.

Las grandes ausentes

Si bien fueron notorias algunas presencias y reencuentros inesperados, también fueron evidentes las ausencias de la princesa Leonor y la infanta Sofíainfanta Sofía. Desde principios de semana se comunicó que la princesa de Asturias se encuentra en plena formación militar en el Pirineo de Huesca, lo que justificaría su ausencia.

Pero la hija pequeña de los reyes, Sofía, está de vacaciones del UWC Atlantic College de Gales desde el pasado 8 de diciembre, por lo que su ausencia cobró más relevancia.

El cumpleaños de la infanta Elena dejó momentos virales y reencuentros emotivos dignos de recordar, la hija del rey emérito pudo disfrutar de una comida especial. SE sabe que éste no es el mejor momento de la hermana mayor del príncipe Felipe, pues no se lleva bien con Letiza, ha tenido diferencias con su madre y sus hijos ya no viven en casa.