¿Fue cierto el supuesto affaire que sostuvo la reina Letizia con Jaime del Burgo?

El 21 de noviembre de 2023 se anunció la publicación del nuevo libro “Letizia y Yo”, escrito por Jaime Peñafiel, autor considerado como el enemigo número uno de la reina consorte. Y junto con él, surgieron rumores que apuntan sobre un affaire de la esposa de Felipe VI y su cuñado, Jaime del Burgo.

Si bien, Peñafiel deja claro desde el prólogo que no se trata de una venganza sino de un deber como periodista de contar la verdad para que todos conozcan la vida real de la esposa de Felipe VI. Desde el título hay una clara dedicatoria.

Y para contar la vida de Letizia, Jaime ha podido hablar con fuentes muy cercanas a la reina consorte como su tocayo Jaime del Burgo, quien desvela un secreto a voces que corre en la madre patria desde el año 2015, que del Burgo fue amante de la reina en diferentes momentos de su vida: de 2002 a 2004 estando recién casada con Felipe VI y de 2010 a 2011 pocos años antes de convertirse en reina consorte.

Sin embargo de los años 2012 a 2016, el estatus de del Burgo cambió de amante a cuñado, debido a que el polémico empresario español contrajo matrimonio con Telma Ortiz, hermana de la esposa del rey de España. Como decimos en México ¡Qué bonita familia!

A continuación 3 aspectos clave en la vida de la reina Letizia para que ustedes saquen sus propias conclusiones.

La polémica pudo haber sido revivida por Del Burgo para promover su carrera como inversor

1) El pasado amoroso de Letizia Ortiz

Se dice que a lo largo de su vida la esposa de Felipe VI ha mantenido relaciones abiertas, es decir que supuestamente Letizia ha salido con dos o más hombres al mismo tiempo.

Esta información la confirman varios periodistas especializados en la materia como Federico Jiménez Losantos en varios noticieros, Isidre Cunil en su libro “Letizia Ortiz, una republicana en la corte de Juan Carlos I”, su propio primo David Rocasolano en su libro “Adiós princesa”, Antonio Montero en su libro “Paparazzi Confidencial” y el propio Jaime Peñafiel en esta obra.

Por ejemplo Peñafiel asegura que durante su estancia en México Letizia salió al mismo tiempo con varios hombres como Jim Russo con quien se encontró en Houston, y con su jefe en el periódico Siglo XXI Luis Miguel González. Por cierto le quiero agradecer a Jaime Peñafiel la mención que hace de mí en este libro respecto a una investigación que realicé junto con Jessica Sáenz sobre el pasado oculto de Letizia en 2004 y donde desvelamos que la hoy reina de España salió efectivamente con Luis Miguel González, quien estaba casado en ese momento.

Por otro lado en sus respectivos libros, David Rocasolano e Isidre Cunil, así como Peñafiel coinciden en que en 2002 mientras Letizia salía con el periodista de CNN+ David Tejera, también hacía lo propio con el entonces príncipe Felipe. Pero Peñafiel va más allá y asegura que cuando Letizia conoció a Felipe estaba embarazada de un hijo de David. Declaraciones muy fuertes y delicadas sobre la reina de España.

Y como si lo anterior no fuera ya escandaloso, el autor de “Letizia y yo” confirma que a este trío (David-Letizia-Felipe) se le unió Jaime del Burgo quien conoció a la consorte real desde el año 2000 según lo desvela él mismo en esta obra. Pero él asegura que ignoraba por completo que Letizia andaba al mismo tiempo con el príncipe de Asturias hasta que ella misma se lo confirmó.

Bueno, del Burgo tuvo más suerte al enterarse por boca de la propia reina, David Tejera no la tuvo, pues se enteró a través de los noticieros que su novia se iba a casar con el príncipe de Asturias. Una tragedia griega muy enredada.

Jaime del Burgo estuvo casado con Telma Ortiz, hermana de Letizia, de 2012 a 2014 Getty Images

2) Jaime del Burgo se blinda ante posibles demandas.

En el capítulo 30 del libro, Jaime del Burgo le confiesa a Peñafiel que en una ocasión el CNI le desvalijó un palacete que tenía en Ginebra con la intención de encontrar las únicas pruebas que tiene del Burgo de su romance con la reina de España “Cuando mi relación con Letizia finalizó, cogí todo lo que tenía, fotografías, videos, móviles, SMS, y los deposité en la caja fuerte de mi banco. Ahí siguen. He guardado muchos años de silencio”.

No es casualidad que el amigo de Letizia haya mencionado en este libro que tiene en su poder las pruebas del affaire. Si lo hizo fue con toda la intención de blindarse ante posibles demandas.

Jaime Peñafiel reavivó su guerra contra Letizia con el rumor más grave: “Estaba embarazada cuando conoció a Felipe” Getty Images

3 )¿Porqué la Casa Real no demandó a Jaime Peñafiel o a Jaime del Burgo?

Sabemos que es muy difícil que una Casa Real demande a un medio de comunicación pero sí se han dado algunos casos cuando la intromisión de la prensa es cuestionable o cuando se pone en entredicho el honor de algún miembro royal y es imprescindible aclararlo.

Como por ejemplo cuando unos paparazzis captaron en topless a Kate Middleton durante unas vacaciones en Francia en 2012. Obvio, el príncipe William fue quien pidió a sus abogados que demandaran a la revista Closer.

Luego de un largo juicio que finalizó en 2018 esta publicación tuvo que pagar una indemnización de $100,000 euros a los entonces Duquesa de Cambridge, ellos a su vez donaron ese dinero a varias causas sociales. los ahora príncipes de Gales no querían dinero sino cuidar el honor y privacidad de Kate.

No sé qué piensen ustedes pero este libro y su contenido afecta de manera brutal la honorabilidad de la reina de España. Creo que una demanda sería el siguiente paso que tendrían que dar la Casa Real o Felipe VI si es que supieran que las afirmaciones que se hace en “Letizia y yo” son una falsedad… pero no, no han hecho nada. ¿Será que el que calla otorga?