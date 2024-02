Conoce a Felipe Varela, el famoso modisto que logró convertirse en el preferido de Letizia Ortiz

Su gran sentido de la moda es algo por lo que siempre se ha destacado la figura de la reina Letizia Ortiz, ya que son casi nulas las ocasiones en las que la royal ha desacertado en las conjunciones presentes en sus looks. Sin embargo, contrario a lo que simplemente podría inferirse, el crédito por este logro no se debe solamente al trabajo de la estilista de cabecera de la reina, sino también a su modisto estrella: Felipe Varela.

El maestro de la moda madrileño comparte crédito con la estilista Eva Fernández en icónicos looks de Letizia, como aquel lucido en su última visita de Estado de Dinamarca, cuando hizo la competencia a Mary Donaldson portando un glamuroso vestido azul marino con una imponente falda voluminosa.

El icónico vestido que Letizia Ortiz utilizó en su visita de Estado en Dinamarca fue firmado por Felipe Varela GETTY IMAGES

Otro de los looks firmados por Felipe Varela más emblemáticos del catálogo de Letizia es aquel modelado durante los Premios Princesa de Asturias 2019 o bien aquel glamuroso estilo por el que se decantó en julio de 2010 para asistir a la boda de Victoria de Suecia.

¿Quién es Felipe Varela, el modisto preferido de Letizia Ortiz?

Recientemente el nombre de Felipe Varela ha vuelto a sonar entre el salseo de moda europeo, debido a que, según lo mencionado por El Confidencial, el modisto madrileño se ha retirado de las pasarelas debido a que “se ha casado con un chico cubano afincado en Miami y vive a caballo entre París y Estados Unidos. Ha hecho dinero suficiente y quiere hacer su vida al fin, renunciar a la esclavitud del taller”.

Sin embargo, este resultaría sólo el final de una larga trayectoria comenzada en la Pasarela Cibeles de Madrid de 1996, altamente reconocida por su estilo minimalista y altamente influenciado por el maestro de moda francés Thierry Mugler.

Felipe Varela ha vestido a Letizia desde 2004

Entre la trayectoria de Varela destacan, además de los looks al servicio de Letizia, sus colecciones pensadas para la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), a la cual se afilió en 2002, para más tarde, una vez obtenida toda la experiencia, centrarse en el proyecto de su marca personal y ejercer su genio desde su tienda-taller de la Calle Ortega y Gasset.

La relación de Valera y Ortiz Rocasolano comenzó el mismo año en el que la ex periodista se adscribió al reino, en 2004, después de que infanta Elena acudiera a la icónica toma de mano de Letizia luciendo uno de los modelos del diseñador, ante el cual la actual reina consorte quedó completamente flechada y logró que hasta la fecha su estilismo no se comprenda sin el análisis de los looks a cargo de Felipe.