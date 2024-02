Quién es Eva Fernández, la misteriosa mujer detrás del estilo elegante de Letizia Ortiz

Si por algo se ha distinguido la reina Letizia Ortiz, además de su rebelde carácter e incluso polémico perfil, ha sido por su gran estilo, el cual, aunque es propio, ha sido asesorado en los últimos años por una mujer que, a pesar de tener uno de los trabajos más asediados del mundo, ha decidido mantener un bajo perfil.

La discreta figura que se encuentra detrás de la imagen de Doña Letizia se trata de Eva Fernández, una mujer de actualmente 41 años que logró conectar tan bien con la reina que ha sido su mano derecha en cuestiones de estilo en las ocasiones más importantes para el reino, como en el pasado cumpleaños de la princesa Leonor, cuando en el besamanos la princesa se acercó a saludar a la misteriosa estilista, sin que esto pasara desapercibido por la prensa.

Existe un personaje que logra que los looks de la reina Letizia nunca sean desatinados Getty Images

¿Quién es Eva Fernández, la discreta estilista de Letizia Ortiz?

Antes de desempeñarse como la asesora de moda de la reina consorte de España, Eva se dedicó al periodismo de moda, trabajando para las ediciones españolas de importantes títulos de revista, como “Vogue” y “Cosmopolitan”.

También, como parte importante del CV de la fashion stylist real, cabe mencionar su formación como licenciada en Publicidad y Diseño de Moda, lo cual la ha llevado a ser descrita por la revista canadiense ‘Point de Vue’ como más que una asesora personal de moda, “la mujer que catapultó a la reina Letizia al estatus de icono mundial de la moda”.

Desde que se conocen, pocas veces se le ha captado a Eva y a Letizia juntas Cordon Press

De la vida personal de Eva se sabe que se encuentra casada con el bombero y modelo catalán Leo Rico, quien ha sido entrevistado por revistas como ‘Men’s Health’, medio en el que ha declarado que su vida ha cambiado por completo desde que su esposa trabaja con la reina, y que desde ese entonces su esposa es experta en “cultivar la discreción”.

¿Cómo se conocieron Eva Fernández y Letizia Ortiz?

De acuerdo con ‘Point de Vue’, la poderosa dupla de mujeres se conoció en 2015, es decir un año después de que Letizia ascendiera al trono con Felipe, durante una visita a un showroom. Desde ese momento la royal y la asesora no han dejado de ser inseparables

Doña Letizia y Eva Fernández “congeniaron tan bien que la reina no tardó en ofrecerle un trabajo real: el de su estilista personal. Para la joven periodista, que trabajaba en la sección de moda de las ediciones españolas de ‘Vogue’ y ‘Cosmopolitan’, era una oportunidad que no podía rechazar, pero que no tardó en aprovechar”, detalla el medio citado.

La evolución del estilo de Letizia Ortiz se debe al asesoramiento de Eva Fernández Getty Images

Debido a dicha publicación y aunque casi no haya fotografías que lo comprueben, el mundo entero sabe quién está detrás de las jugadas precisas de estilo que hacen brillar a la reina Letizia cada que sale a escena.