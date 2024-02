Conoce a Tom White, el nuevo secretario privado de Kate Middleton que la comandará en medio de su recuperación

Ahora que Kate Middleton se encuentra de baja y convaleciente, la princesa ha aprovechado para hacer unos cambios dentro de su equipo de trabajo y contratar a Tom White como su nuevo secretario privado, quien la ayudará a poner orden mientras se recupera.

Recordemos que a mediados del mes de enero, la esposa del príncipe William se sometió a una cirugía abdominal y tras 14 días de permanecer en el hospital, fue dada de alta, por lo que ahora se encuentra en casa recuperándose de dicha intervención. Sin embargo, estará fuera de sus funciones públicas hasta abril, como mínimo.

Pero mientras la princesa de Gales no ha tenido actos públicos porque su salud no se lo permite, según The Times, el Palacio de Kensington ya ha confirmado la incorporación de White al equipo de Kate, por lo que él será el encargado, entre otras cosas, de su agenda.

¿Quién es Tom White?

Tom White trabajó como escudero de la reina Isabel II Max Mumby/Indigo/Getty Images

Tom White es un teniente coronel de 36 años y es considerado como un héroe por el servicio que prestó en Afganistán en 2009. En ese entonces solo tenía 22 años de edad y estaba con los marines reales cuando ayudó a evitar una tragedia en Helmand al detectar unos explosivos que los talibanes habían colocado en un colegio.

Luego, en el año 2020 pasó a formar parte de las filas del Palacio de Buckingham como escudero de la reina Isabel III, por lo que trabajó con ella desde esa fecha y hasta sus últimos días.

Sin embargo, el Daily Mail informaba en noviembre del año pasado que Middleton le habría pedido a White que la acompañara a uno de sus actos oficiales para probarlo como secretario privado. Después de eso, todo apuntaba a que sí le habrían ofrecido el trabajo, lo cual se concretó hasta ahora.

El año pasado, Kate Middleton le pidió a Tom White que la acompañara a uno de sus eventos para probarlo como secretario privado Getty Images

Por otro lado, White será un gran alivio para la asistente de secretaria Natalie Barrows, quien ha tratado de cubrir todo en el último año. La última secretaria privada que tuvo la nuera de Carlos III fue Hannah Cockburn-Logie, y dejó el puesto en 2022, por lo que desde entonces no habrían contratado a alguien más para suplirla.

Así que ahora Tom White se encargara, entre otras cosas, de organizar la agenda institucional y de gestionar los compromisos y las cartas de la princesa Kate. Eso sí, será una tarea que exigirá varias cualidades como una gran capacidad organizativa, creatividad y sobre todo mucha discreción.

Por último. y cambiando de tema, el nuevo secretario privado de Kate ha comenzado a ser comparado en redes sociales por su parecido con el tenista Roger Federer. Mientras que otros dicen que se parece a Rupert Finch, quien fuera novio de la duquesa durante la universidad.