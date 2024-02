Se revelan nuevos motivos por los que el rey Carlos III podría abdicar al trono

El 2024 ha sido un año lleno de irregularidades para los Windsor, ya que las respectivas cirugías de Kate Middleton y el rey Carlos III han hecho que toda la serie de compromisos que se tenían programados para los royals fueran cancelados, o bien, atendidos por otros miembros.

Ahora, a tan solo una semana de que el monarca fuera dado de alta del hospital, tras su cirugía de corrección de “agrandamiento de próstata”, se ha dado a conocer la noticia de que el soberano de 75 años de edad padece cáncer, lo cual, a su vez, ha incrementado las dudas acerca de quién ocupará el reino en caso de que llegara a fallecer o su estado de salud empeorara en los próximos meses.

Anticipándose a las probabilidades del anuncio de la abdicación de Carlos III, recientemente el ex mayordomo de Lady Di, Paul Burrel, enlistó ante el New York Post las posibles causas por las que el monarca podría pronto abdicar al trono, variables a las que hoy se suma su enfermedad.

¿Qué dijo Paul Burrel sobre la pronta abdicación del rey Carlos III?

El hombre, quien fuera confidente de la fallecida princesa Diana declaró al periódico estadounidense: “Creo que eso pasará en el Reino Unido. Creo que el rey y la reina le han dado a este trabajo 10 años, creo que es un plan a 10 años”, refiriéndose al caso de la abdicación de Margarita de Dinamarca y al hecho de que el rey Carlos III pudiera solo haber asumido el trono en una especie de “interinato”, antes de ceder el mando al príncipe William y a Kate Middleton.

“No creo que quiera seguir siendo Rey, cuando los coronados de Europa hayan descubierto que pueden entregar el poder a sus herederos, verlos convertirse en monarcas y disfrutar de ello”, matizó Burrel.

El rey Carlos III podría abdicar pronto en favor de los príncipes William y Kate Getty Images

Las razones por las que Carlos III podría abdicar pronto al trono

Por su parte, el experto en la realeza Clive Irving relató en su libro The Last Queen: Elizabeth II’s Seventy-Year Battle to Save the House of Windsor, que las siguientes serían las razones de la posible abdicación de Carlos III:

El príncipe Guillermo y Kate Middleton asumirán todo el protagonismo.

Él y la reina consorte Camilla podrían retirarse en paz a Balmoral.

Ceder el trono consolidaría la popularidad de Guillermo en la transición monárquica.

Progresivamente, su avanzada edad y salud frágil le impedirían gobernar de manera óptima.

El rey Carlos III fue operado recientemente por padecer un “agrandamiento de próstata” Getty Images

A esta última variable se le agrega el reciente diagnóstico de cáncer del rey, el cual podría echar atrás todo el planteamiento de Paul Burrel y adelantar los 10 años que le auguraban de duración al reinado de Carlos.

Aunque cabe destacar que para que esta variable se cumpla se debe esperar a una pronta recuperación de Kate Middleton, de quien aún no se tiene certeza sobre su bienestar, ya que fuentes cercanas a ella aseguraron a la revista People que pareciera que las razones por las que fue internada recientemente son graves.