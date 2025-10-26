Conoce al sobrino de Lady Di que está causando euforia en Hollywood por su talento y atractivo

En medio de la herencia nobiliaria británica, Louis Spencer ha decidido forjar su propio camino. Lejos de vivir únicamente bajo el reflejo del peso de su apellido o el nombre de su tía Lady Diana Spencer, este aristócrata debuta en el cine con una historia que tratará temas sensibles. Talentoso, guapo, educado y con una crianza de lujo y realeza por detrás, el sobrino de Lady Di está listo para brillar en el séptimo arte.

¿Quién es Louis Spencer?

Louis Frederick John Spencer nació el 14 de marzo de 1994 en Londres y es el único hijo varón del conde Charles Spencer, hermano menor de Diana. Eso lo sitúa como heredero del título de conde Spencer y de la historia de Althorp House, una finca ubicada en Northamptonshire, donde también residió su tía y donde reposan sus restos.

Aunque creció parte de su infancia en Sudáfrica, regresó a Reino Unido para estudiar en la Universidad de Edimburgo y la escuela de arte ArtsEd en Londres.

Con el fin de evitar que su apellido influya en su carrera, optó por adoptar el nombre artístico de Louis Lyons.

Su debut cinematográfico

En 2025, Louis Spencer da el salto al cine con el cortometraje “Pinch & Ouch”, donde, de acuerdo con el reporte de diversos medios, interpretará al novio de la protagonista. La trama aborda el abuso en la industria del espectáculo y está ambientada en la época de la pandemia, un tema bastante sensible y serio que será su primer proyecto de este calibre.

Louis Spencer y Victoria Aitken en 2017. Dave Benett

Louis está bajo la agencia Tavistock Wood Talent Agency, que también representa a figuras destacadas del cine, razón por la que los expertos apuestan a que su debut actoral será muy exitoso, predicciones basadas también en su formación académica.

Un royal que elige otro camino

Aunque Louis proviene de una familia muy mediática: sus hermanas, Lady Kitty, Lady Amelia y Lady Eliza, han figurado con éxito en el mundo de la moda; la historia de su familia, y por supuesto la de su famosa tía, él ha mantenido un perfil bajo, lo que añade un aire de misterio en su personalidad que atrae a la gente a querer saber más sobre él.

Muchos medios ya lo están catalogando como uno de los solteros más codiciados de Reino Unido por su gran atractivo físico, el cual, seguramente, también lo convertirá en uno de los galanes más populares de Hollywood.