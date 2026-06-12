¿Cuál fue la causa de muerte de la princesa Bajrakitiyabha? Estos e sabe del deceso de la heredera tailandesa

Tailandia está de luto tras la muerte de la princesa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, la hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn (Rama X) y una de las figuras más importantes de la monarquía tailandesa. La Casa Real confirmó su fallecimiento el 11 de junio de 2026, a los 47 años, después de permanecer hospitalizada durante más de tres años debido a un grave deterioro de salud.

Conocida cariñosamente como “Princesa Bha”, la heredera era considerada por muchos observadores como una posible sucesora al trono gracias a su destacada trayectoria en el ámbito jurídico, diplomático y social. Su muerte ha generado una profunda conmoción tanto dentro como fuera de Tailandia.

¿De qué murió la princesa Bajrakitiyabha?

De acuerdo con los comunicados oficiales difundidos por la Casa Real tailandesa, la princesa sufrió un colapso en diciembre de 2022 a causa de un problema cardíaco mientras participaba en una actividad relacionada con el entrenamiento de perros. Desde entonces permaneció hospitalizada y en estado de coma.

Durante los años posteriores, su estado de salud se complicó progresivamente. En las últimas actualizaciones médicas emitidas por el Palacio Real se informó que padecía múltiples infecciones, además de problemas en varios órganos vitales. Los médicos también señalaron dificultades para estabilizar su ritmo cardíaco.

Según medios internacionales, en los meses previos a su fallecimiento presentó una infección intraabdominal, inflamación del intestino grueso, alteraciones en la coagulación sanguínea y arritmias cardíacas que agravaron aún más su condición.

Tailandia atraviesa un momento de profundo luto tras confirmarse el fallecimiento de la princesa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati. Getty Images

Una princesa preparada para servir a su país

Nacida el 7 de diciembre de 1978, Bajrakitiyabha destacó por su sólida formación académica. Estudió Derecho en Tailandia y posteriormente obtuvo un doctorado en la prestigiosa Universidad de Cornell, en Estados Unidos. A lo largo de su carrera trabajó como fiscal, diplomática y representante de su país ante organismos internacionales.

Además, impulsó proyectos enfocados en la defensa de los derechos de las mujeres y en la mejora de las condiciones de las reclusas, labor que le valió reconocimiento dentro de organismos internacionales vinculados a la justicia y los derechos humanos.

Un fallecimiento que impacta a la monarquía tailandesa

La muerte de la princesa llega en un momento especialmente delicado para la familia real. Debido a su posición dentro de la línea sucesoria, numerosos expertos consideran que su ausencia podría reabrir el debate sobre el futuro de la Corona tailandesa.

Mientras el país inicia los actos de duelo oficial, miles de ciudadanos recuerdan a Bajrakitiyabha como una princesa comprometida con el servicio público, cuya influencia trascendió los límites de la monarquía para convertirse en una figura respetada dentro de la sociedad tailandesa.

