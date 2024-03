Además de Carlos III y Kate Middleton, qué miembros de la realeza han luchado contra el cáncer

Es oficial, 2024 es el annus horribilis de la familia real. Tras el mensaje de Kate Middleton donde afirmó que padece cáncer y ya inició un tratamiento de quimioterapia (lo que la mantendrá lejos del ojo público), es un hecho que los Windsor no están pasando por su mejor momento.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres. En ese momento se creía que no tenía cáncer. La operación fue un éxito. Sin embargo, los exámenes posteriores a la operación revelaron la presencia de un cáncer”, afirmó Kate Middleton en un mensaje que ha dado la vuelta al mundo.

Hace poco más de un mes, el propio rey de Inglaterra, Carlos III, a través de un comunicado escrito y divulgado por el Palacio de Buckingham expresaba que había sido diagnosticado con cáncer y estaba en tratamiento.

En ambos casos no se ha revelado ni qué tipo de cáncer es ni en qué parte del cuerpo está presente, lo único que queda claro es que mientras estén en tratamiento, sus apariciones públicas serán escasas.

¿A qué año se le llamó el annus horribilis?

“1992 no es un año que recordaré con placer... Acabó siendo un annus horribilis (año horrible, en latín)”, afirmó la difunta reina Isabel II en el tradicional mensaje navideño. La frase quedó guardada en la memoria, al igual que los lamentables sucesos ocurridos en esa época. Durante ese periodo, tres de sus cuatro hijos se separaron: Ana, Carlos y Andrés, y hubo un gran incendio en el Castillo de Windsor, acompañado de notas no favorecedoras de la prensa.

Tras las recientes noticias que han acaparado la prensa mundial, ¿cómo definiría la fallecida reina este 2024?

Historial de cáncer en los Windsor

No es tema de salud reciente, el cáncer ha sido una preocupación recurrente para la casa real británica. Entre los miembros de la realeza que sufrieron esta enfermedad están:



Reina Isabel I: la reina madre, fue diagnosticado cáncer de colon en 1966 y fue operada para extirparle el tumor. Vivio hasta el 30 de marzo de 2002, llegando a cumplir 101 años.

en 1966 y fue operada para extirparle el tumor. Vivio hasta el 30 de marzo de 2002, llegando a cumplir 101 años. Eduardo VIII También se le conoce como duque de Windsor , un título de gran dignidad de le fue creado tras su abdicación como rey de Inglaterra.

, un título de gran dignidad de le fue creado tras su abdicación como rey de Inglaterra. Rey Jorge VI: Jorge era un fumador empedernido y fue diagnosticado con cáncer de pulmón , pero eso no logró que dejara de fumar, al final, falleció a causa de una trombosis coronaria el 6 de febrero de 1952.

, pero eso no logró que dejara de fumar, al final, falleció a causa de una trombosis coronaria el 6 de febrero de 1952. Isabel II: Daily Mail Ella pareció una forma de mieloma, que es un tipo de cáncer de médula ósea. Esta enfermedad le causó dolor constante en sus extremidades durante sus últimos meses de vida.

Qué miembros de la realeza tiene cáncer

Sarah Ferguson, duquesa de York: Anunció el 21 de enero pasado que fue diagnosticada con cáncer de piel. Anteriormente, la exesposa del príncipe Andrés había recibido tratamientos contra el cáncer de mama.

A través de su cuenta de Instagram, Sara dio a conocer la noticia: “Me diagnosticaron melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, mi segundo diagnóstico de cáncer en un año después de que me diagnosticaron cáncer de mama este verano y me sometí a una mastectomía y cirugía reconstructiva”.

Kate Middleton, princesa de Gales: Tras una larga y comentada ausencia pública, la esposa de William anunció que fue diagnosticada con cáncer el 22 de marzo, a través de un conmovedor video.

Con sinceridad, la que es considerada futura reina de Inglaterra expresó “esto fue un shock enorme, y [el príncipe] William y yo hicimos todo lo posible para afrontarlo en privado, por el bienestar de nuestra joven familia”, explicando por qué estuvo ausente tanto tiempo.

Carlos III, rey de Inglaterra: Tras la sorpresiva noticia de que se sometería a un tratamiento de próstata, el monarca británico anunció que fue diagnosticado con cáncer y que comenzaría un tratamiento innovador.

Las historias de los miembros de la realeza que han luchado contra el cáncer nos enseñan que nadie está exento de esta enfermedad. Sin embargo, también nos muestran que es posible superar el diagnóstico. También nos recuerdan la importancia de la investigación médica y la detección temprana del cáncer. Bien dijo Kate: “pienso en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. A todos los que se enfrentan a esta enfermedad, en cualquiera de sus formas, les ruego que no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”