De Kate Middleton al prícipe Harry: cuáles son las bebidas favoritas de los Windsor

Como todos, el clan Windsor tiene sus ratos de relax para tomar unos drinks o, bien, cuando están en algún acontecimiento social, y vaya que no les faltan. Cada miembro de la familia real tiene una bebida favorita. Aquí te decimos que beben los royals para celebrar.

Isabel II: siempre propia

Basta de especulaciones, Darren McGrady, exchef de la difunta Isabel II, aclaró a CNN en 2017 que la monarca no ingería cuatro cócteles al día como se rumoraba.

“La reina no estaría tan bien si fuera tanto. Su bebida favorita es un coctel de ginebra con Dubonnet”. También aclaró que no bebe todos los días (“no se despierta por la mañana y toma un gran gin-tonic”), y que si toma algo en la noche es una copa de vino dulce alemán. ¿Será el secreto de longevidad para que viviera 96 años?

A la reina isabel II le gustaba el vino dulce alemán. Archivo

Meghan: fan del vino

Meghan es tan fan de esta bebida que su antiguo blog de estilo de vida se llamaba The Tig por el Tignanello, la duquesa de Sussex aprecia un tinto italiano. “Al final de un largo día, no hay nada que disfrute más que una copa de vino. Antes no me importaba la procedencia siempre y cuando fuera tinto, pero maduré y también mi paladar”, dijo en 2012 al diario US Today.

Si de cocteles se trata, Meghan contaba en su época de actriz que el Negroni o una buena mezcla de tequila y picante le encantaban.

En su época de actriz, Meghan llegó a comentar que era fan del Negroni. Getty Images

William y Harry: buenos ingleses

William y Harry son cero complicados, los hermanos disfrutan de una buena cerveza. Al hijo menor de Carlos III, por ejemplo, lo hemos visto beber alguna, como en el verano de 2019, cuando él, Meghan y Archie fueron captados en el pub The Rose & Crown en Berkshire, que está a sólo 10 minutos en auto de su casa de Frogmore Cottage, donde vivían en esa época.

El actual príncipe de Gales fue pillado en el pub Prince Albert de Londres en octubre del mismo año. Bebía con Frank Lampard, exmediocampista de la selección, mientras veían un partido clasificatorio para la Eurocopa 2020. Al parecer, las cervezas favoritas de William son Stella Artois y Guinness. Y hablando de cocteles, el Treasure Chest, de un club londinense, es el que más le gusta.

A los hijos del rey Carlos III les gusta beber una buena cerveza. Archivo

Kate Middleton: disfruta la variedad

Cuando bebe, la duquesa de Cambridge, actual princesa de Gales, puede acompañar a su esposo con una Guinnes, como se le vio en su visita a Irlanda en una recepción en el Gravity Bar de Guinness Storehouse.

A Kate también le gustan el vino y de cócteles les gustan los de piña colada y amaba uno llamado Crack Baby. Pero el rumor más fuerte indica que su trago favorito es el whisky, Jack Daniel’s para ella, por favor.

Camilla: tradición familiar

Meghan debió encontrar en Camilla a una maestra en vinos. Ella es nada menos que patrona de la Asociación de Viñedos del Reino Unido, y quizá se deba a su historia familiar. “En primer lugar, amo el vino, y en segundo, mi padre estaba en ese negocio, por lo que me criaron bebiendo vino y agua como los franceses”, declaró en el evento para celebrar el aniversario 50 de la asociación.

Pero no falta el rumor y se dice que alguien la escuchó decir esto al salir de una charla con William en 1998. ¿El tema? La relación con Carlos: “Realmente necesito un gin & tonic”.

A la actual reina consorte, le gusta un buen vino francés. Facebook

Carlos III: experto en whisky

La vena 100 por ciento british del actual rey de Inglaterra se deja ver en su gusto por el whisky, tema en el que es experto. Su favorito es Laphroaig Islay Single Malt. No es todo, Carlos III seleccionó las maltas para la mezcla del whisky Barrogill, del que un porcentaje de las ganancias se destina a apoyar a comunidades remotas en el extremo norte de Escocia. Al monarca también le gusta el vino y para un coctel se decanta por un Martini 50/50, hecho con partes iguales de ginebra y vermú seco.

Felipe: ¡tráiganle cerveza por favor!

Es probable que él haya heredado el gusto por la cerveza a sus nietos; sin embargo, el príncipe Felipe es exquisito, su marca era Boddingtons, de una cervecera de Manchester que dejó de funcionar en 2005. Y no falta el rumor respecto a su cariño por esta bebida, se dice que durante una cena en Roma exclamó cuando el político italiano Giuliano Amato le ofreció un buen vino local: “Tráeme una cerveza. No me importa de qué tipo sea, ¡sólo tráeme una!”.

El duque de Edimburgo, al igual que sus nietos, apreciaba un buen tarro de cerveza. Archivo

Aunque en las cenas de gala siempre los vemos brindando con champaña o finos vinos espumosos, los Windsor tienen gustos democráticos en materia de bebidas. De sus tragos favoritos, ¿cuál es el que prefieres tu?