¿De qué murió la reina Sirikit de Tailandia? Así será el histórico funeral de un año para despedir a la royal tailandesa

El pasado 24 de octubre de 2025, Tailandia perdió a una de sus figuras más emblemáticas: la reina madre Sirikit, viuda del rey Bhumibol Adulyadej, falleció a los 93 años tras una grave infección sanguínea que complicó el estado de salud que arrastraba desde hace tiempo. Su partida no solo marca el fin de un capítulo de casi siete décadas junto a su marido y luego como reina madre, sino que da inicio a una despedida prolongada y rigurosa: un funeral que se extenderá oficialmente por un año, con protocolos de duelo nacional y ceremonias que reflejan la magnitud de su legado.

¿De qué murió la reina Sirikit?

De acuerdo con el comunicado oficial, Sirikit murió como consecuencia de una infección en el torrente sanguíneo, iniciada A mediados de octubre, tras años de salud frágil, una hospitalización prolongada y un ictus que sufrió en 2012. Desde entonces la reina madre había reducido drásticamente su presencia pública. Su muerte marca el cierre de una larga etapa en la que la monarca se tornó más un símbolo que una protagonista activa.

¿Por qué su funeral durará un año?

La casa real tailandesa anunció que Sirikit será velada en el majestuoso gran palacio de Bangkok, donde su cuerpo reposará antes de una cremación. Durante este periodo, el gobierno ha estipulado que los empleados públicos usen vestimenta de luto por un año, la ciudadanía por 90 días, y que las banderas ondeen a media asta durante 30 días. Estas medidas dan cuenta de la solemnidad de la ocasión y del respeto que se le concede a su memoria en Tailandia.

Reina Sirikit de Tailandia. Dean Conger/Corbis via Getty Images

La duración tan extensa del funeral responde a la tradición real tailandesa de respetar de forma muy solemne a los monarcas, especialmente cuando tienen un papel histórico como el de Sirikit, y garantizarse ceremonias completas de homenaje, reposo del cadáver y rituales complejos antes de la cremación.

El legado de Sirikit y la transición para la monarquía tailandesa

Sirikit no solo fue con suerte del rey con mayor reinado en Asia, sino también un referente de estilo, moda y diplomacia. Su papel en la preservación de las artes tradicionales tailandesas y su labor humanitaria marcaron una huella imborrable. Con su muerte, la monarquía entra en un periodo de cambio y reflexión, especialmente porque el rey actual aún no ha nombrado formalmente a su heredero.

A la reina, que nació el 12 de agosto de 1932, le sobreviven Vajiralongkorn, Ubol Ratana, de 74 años, la princesa real Sirindhorn y la princesa Srisavangavadhana.

La muerte de la reina madre Sirikit representa mucho más que el fallecimiento de una figura real: es el ocaso de una era y el inicio de una transición cuidadosa en la corona tailandesa. El año nacional de luto es un reflejo de la relevancia que la reina tuvo durante su reinado.