El discreto guiño de la princesa Rajwa de Jordania a Victoria Beckham en medio de su conflicto con Meghan Markle

La tensa relación de Meghan Markle con Victoria Beckham lleva semanas dando de qué hablar, e inevitablemente ha direccionado los reflectores hacia qué royals apoyan a la modelo. Una de las últimas en hacerlo fue Rajwa de Jordania, quien con uno de sus atuendos dejó en claro qué opinión tiene de esta rivalidad.

Rajwa de Jordania se inspiró en el estilo de Victoria Beckham con un elegante diseño

En vísperas de su segundo aniversario de casados y el primero como padres, el príncipe heredero Hussein bin Al Abdullah y Rajwa de Jordania asistieron a un partido de futbol para la clasificación de Jordania a la Copa Mundial 2026. Pese a que no se trataba de un acto oficial, la princesa no perdió el estilo ni un momento, y convirtió un look con jersey en algo sofisticado, todo gracias a que confió en la visión de Victoria Beckham.

Esto gracias a que seleccionó un pantalón firmado por la marca de la modelo británica, que en los últimos años ha conseguido ganarse gran aceptación entre las amantes de la moda por sus sofisticados diseños. Esta prenda se conformó por un pantalón de cintura alta y pierna ancha, decorado con un par de bolsillos al frente para darle una vista diferente, y que a su vez combinó de manera excepcional con la playera deportiva de la nuera de Rania de Jordania.

El estilo de Rajwa de Jordania inspiró un espléndido look de Rajwa de Jordania Web Mytheresa, Instagram. @jordansroyalfamily

Kate Middleton, otra de las royals que ‘respalda’ a Victoria Beckham

La futura reina consorte de Jordania no es la única integrante de la realeza que ha demostrado públicamente la afinidad que siente por el indiscutible estilo de la empresaria. Específicamente hablando de la corona británica, Kate Middleton recién seleccionó la firma de Victoria Beckham para crear un espectacular atuendo con el que se presentó en un acto oficial donde también honró la memoria de Isabel II.

A Kate Middleton le agrada el estilo de Victoria Beckham Instagram. @victoriabeckham, @princeandprincessofwales

Por otra parte, David Beckham es sumamente cercano al príncipe William y Carlos III, e incluso existe la posibilidad de que próximamente el famoso matrimonio sea distinguido con un título real. Lo que demostraría que, a pesar de su distanciamiento con Harry y Meghan Markle, ellos siguen siendo considerados como parte importante de su distinguido círculo.