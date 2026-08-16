El estampado favorito de Kate Middleton también fue uno de los looks más icónicos de Lady Di: así lo llevan ambas

Kate Middleton ha recurrido en distintas ocasiones al estampado vichy, especialmente durante los meses de primavera y verano. Una de sus versiones más recientes fue un vestido midi de cuadros blancos y negros de Temperley London, que llevó durante el DMMI Royal Charity Polo Cup en Windsor.

El diseño tenía escote cuadrado, tirantes anchos y una falda de volumen ligero. Kate lo combinó con accesorios discretos, una fórmula que caracteriza buena parte de su estilo: permitir que una sola pieza concentre la atención y mantener el resto del estilismo equilibrado.

El resultado se siente contemporáneo, pero el estampado tiene una historia mucho más larga dentro de la moda royal.

Kate Middleton apostó por un elegante vestido midi de cuadros vichy en blanco y negro para asistir a la Royal Charity Polo Cup 2026, reafirmando su estilo clásico y sofisticado en uno de los eventos benéficos más importantes del verano. Getty Images

Lady Di también convirtió el estampado de cuadros en parte de su estilo

Diana de Gales utilizó el gingham durante los años 80 y 90 en versiones mucho más coloridas y llamativas. Uno de sus looks más recordados fue el que llevó en 1986 en Highgrove, donde combinó pantalones capri de cuadros rosas y blancos con una camisa blanca, un cárdigan rosa y accesorios clásicos. La combinación reunía varios de los códigos que hicieron reconocible su estilo casual: prendas cómodas, cintura marcada, colores suaves y piezas clásicas utilizadas de manera relajada.

Años después, Diana volvió a llevar el estampado en una versión mucho más sofisticada. En 1991 apareció con un conjunto de cuadros rosa y blanco de Catherine Walker acompañado por un sombrero de ala ancha.

Lady Di lució un conjunto de cuadros vichy en blanco y azul durante una visita oficial a Nigeria. La imagen es de archivo. Getty Images

¿Qué tienen en común los looks de Kate Middleton y Lady Di?

Aunque pertenecen a épocas completamente diferentes, ambas utilizan el gingham de una manera similar, como una pieza protagonista dentro de un estilismo relativamente sencillo.

La diferencia está en la silueta.

Diana prefería combinarlo con prendas que definían la cintura y accesorios más llamativos, mientras que Kate suele apostar por vestidos midi, líneas más depuradas y complementos discretos. El estampado, sin embargo, permanece reconocible.

El gingham vuelve a ser tendencia en 2026

El regreso del vichy forma parte de una recuperación más amplia de estampados asociados con la moda vintage. Durante 2026, el gingham ha aparecido nuevamente en colecciones de firmas como Loewe y Louis Vuitton, tanto en prendas completas como en accesorios.

Su atractivo está precisamente en su versatilidad. Dependiendo del tamaño de los cuadros y de los colores utilizados, puede tener una apariencia romántica, sofisticada, minimalista o completamente casual.

Los cuadros pequeños suelen verse más delicados, mientras que los diseños de gran escala producen un efecto más gráfico y contemporáneo.

Lady Di lució un elegante conjunto de cuadros vichy en rosa, acompañado de un sombrero con velo a juego, durante un acto oficial en 1989. Imagen de archivo. Getty Images

Cómo llevar el gingham sin que parezca un look retro

La clave para actualizar este estampado está en las prendas que lo acompañan. Por ejemplo: con un vestido midi, es la opción más cercana al estilo de Kate Middleton. Combínalo con zapatos slingback, bailarinas o sandalias sencillas.

Con una falda midi también es muy buena opción, una camisa blanca o una camiseta lisa evita que el conjunto se vea demasiado recargado.

Con pantalones capri, esta referencia es más directa a Lady Di. Para actualizarla en 2026, puedes llevarlos con una camisa oversize y zapatos planos.

Kate Middleton y Lady Di demuestran que el gingham no pasa de moda

El estampado que Diana llevó con pantalones capri, cárdigans y vestidos de colores intensos ahora aparece en el guardarropa de Kate con una estética mucho más depurada.

Dos generaciones, dos estilos y una misma fórmula: hacer que un estampado clásico vuelva a sentirse actual. El gingham no necesita reinventarse por completo; basta cambiar la silueta, los accesorios y la manera de combinarlo para que vuelva a funcionar.