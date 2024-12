El hijo de Camilla Parker rompió el silencio y opinó sobre el conflicto entre los príncipes William y Harry

Tom Parker Bowles, hijo de la reina Camilla Parker y crítico gastronómico, se atrevió a hablar por primera vez acerca del conflicto que mantiene tensa la relación entre sus hermanastros: el príncipe William de Gales y el príncipe Harry.

El hermanastro de los hijos de Lady Di confesó ante el diario The Telegraph: “Hace mucho tiempo que aprendí a no meter mis gordos dedos en el mundo de William y Harry”, dijo el hijastro del rey Carlos III, asegurando que puede empatizar con la experiencia que ambos príncipes han tenido con la prensa.

“Pero fue terrible lo que vivieron. He pasado por una milmillonésima parte de lo que ellos tuvieron que pasar, pero, caray, me compadezco de ellos”, agregó el autor culinario.

Tom Parker contó un poco sobre cómo fue para el hacerse cercano a la Familia Real Getty images

¿Cómo ha sido para Tom Parker Bowles enfrentarse a su rol como hijastro de Carlos III?

Tom también rompió el silencio acerca de lo difícil que fue para él ser el hijo de “la amante” del entonces heredero.

“He sufrido críticas toda mi vida”, recuerda. “Con el tiempo uno se acostumbra a la honda y a la flecha”, dijo Tom ante el diario The Telegraph.

El hijastro y ahijado del rey comentó que fue cuando estaba estudiando inglés en Oxford cuando se supo que su madre mantenía una relación con el entonces príncipe de Gales. Asimismo, agregó que desde entonces los tabloides no han dejado de perseguirlo.

Tom Parker Bowles acepta que fue difícil ser el hijo de la reina Camilla David M. Benett

“Era el apogeo de la era de los tabloides”, aseguró el hijo de la reina consorte. “Recuerdo que los paparazzi me perseguían a 160 kilómetros por hora para intentar sacar una foto. A mi madre le gritaban para intentar que reaccionara. La empujaban, la zarandeaban”, añadió.

Tom Parker agregó: “Era horrible, y uno es muy protector con su madre. Contar cuántos paparazzi había en las puertas, ver quién nos estaba mirando y tomando fotografías: todo era tan normal como comer huevos con tocino por la mañana. No lo veías de otra manera… [Pero] era una barbaridad”.

Tom Parker Bowles rompió el silencio respecto a varios asuntos del reino Chris Jackson/Getty Images

¿Cómo es ahora la relación de Tom Parker Bowles con el rey Carlos III?

Aprovechando el acercamiento con el medio citado, Tom aprovechó para contar algunos de sus planes navideños, confesando que pasará su primera Navidad con los Windsor, en Sandringham. Dicha declaración dejaría más que en claro que su relación actual con el monarca es buena.

The Telegraph asegura que Tom normalmente pasa la Navidad con su ex esposa, la ex editora de moda Sara Buys, y sus hijos adolescentes Lola y Frederick, pero este año está decidido a llevar a los niños a Norfolk.

El medio citado asegura también que el hijo de Camilla dice que no sabe qué otros miembros de la familia estarán presentes ni cuáles serán las actividades en la cena de Nochebuena. “Sé que habrá pavo y coles de Bruselas y misa. Y tengo que llevar traje y esmoquin”, sentenció Tom Parker al respecto.