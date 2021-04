El icónico corte de pelo de Diana de Gales fue totalmente improvisado

Conoce la historia detrás del estilista que hizo posible uno de los cortes más populares que hay, el de la princesa Diana.

Pocas mujeres han dejado una huella tan profunda en el mundo de la moda como Diana de Gales. Al día de hoy, el público sigue realizando pequeños guiños a algunos de los estilismos que la princesa Diana utilizó en su momento.Pero uno de los aspectos más cautivantes es su inolvidable corte de cabello.

El icónico corte de cabello de la princesa Diana

Curiosamente, una de sus señas de identidad, su corta melena rubia, fue una decisión que tomó de manera espontánea a raíz de su icónico posado para la edición británica de la revista Vogue. Tampoco te pierdas los peinados de la realeza que han pasado a la historia.

Una publicación compartida de Princess Diana (@dianaforeverremembered)

El estilista Sam McKnight, quien acabaría por convertirse en su peluquero personal, fue el encargado de peinarla en aquella ocasión y optó por recoger su cabellera bajo una tiara para que diera la impresión de que era más corta. El resultado final le gustó tanto a Diana que se puso en sus manos con confianza ciega para que creara su inolvidable peinado

«Cuando acabamos, ella me preguntó qué estilo le recomendaría si me diera carta blanca, y le respondí: ‘Lo cortaría todo’. Tenía un pelo fabuloso, pero había llegado el momento de hacer un cambio, y creo que ella también pensaba lo mismo. Me dijo: ‘De acuerdo, ¿te parece bien si lo hacemos ahora?’. Y así fue», recordó McKnight en un artículo para Vogue Australia, en el que reconoce que en un principio no se planteó que su creación pudiera dar tanto de qué hablar.

«Estábamos en julio y me había ido a París por trabajo, y entonces empezaron a inundarme a llamadas acerca de Diana. Entonces me di cuenta de que el cambio de look había tenido una gran repercusión».

Trabajar con Lady Di

De sus años junto a Diana, él recuerda más su capacidad para hacer que cualquiera se sintiera cómodo en su presencia, a pesar de que era una de las personas más famosas del mundo, con su elegancia innata.

«Viajé mucho con ella y me cambió la vida por completo. Me llevó a lugares como los hospicios de la Madre Teresa en la India y a los campos de refugiados en la fronteras de Afganistán y Pakistán, porque quería que viéramos el trabajo que hacía. Como su estilista, mi trabajo era ayudarla a preparase, pero quería que su equipo fuera más allá. Fue una época maravillosa y jamás habría tenido la oportunidad de ver esos lugares de no ser por ella”.

Por: Bang Showbiz / Originalmente publicado en 2019

