El poderoso motivo que impediría a Kate Middleton asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024

En días anteriores se había rumoreado que Kate Middleton podría hacer una próxima aparición pública durante alguna de las competiciones de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, ahora una nueva información sugiere que es muy poco probable que la royal viaje a la capital francesa.

De acuerdo con lo que contó hace algunos días el Daily Express a partir de supuestas fuentes cercanas, la princesa de Gales “está ansiosa por visitar París para ver las competiciones deportivas” y que le “encantaría ir porque tiene recuerdos muy entrañables de Londres 2012".

También la misma publicación señaló que Kate estaba “deseando asistir a otras olimpiadas mientras se celebre tan cerca de casa”, lo cual deba cuenta de su mejoría. No obstante, los medios han cambiado de opinión gracias a un experto en realeza que sugiere que la nuera de Carlos III no estaría en París debido a una poderosa razón.

Kate Middleton no iría a París por este motivo

Un experto en realeza sugiere que un evento multitudinario como los Olímpicos perjudicaría la salud de Kate Middleton Getty Images

Según lo que reveló el experto real Phil Dampier a The Mirror, la decisión de que la esposa del príncipe William vaya a las Olimpiadas “dependerá exclusivamente del consejo de sus médicos”.

También, Dampier indicó que la salud de la princesa todavía no se encuentra en condiciones para acudir a un acto tan grande como la justa deportica. “Fue genial verla en el Trooping the Colour y en Wimbledon pero tendrá que controlar su ritmo a partir de ahora y no volverá pronto. Ella todavía está en tratamiento y en recuperación, por lo que necesita tener cuidado”, refutó.

Además, el experto señaló que un evento masivo como lo son unos Juegos Olímpicos significan “un caldo de cultivo para los virus y hay muchos casos de Covid en estos momentos” y “lo peor que le podría pasar a Kate Middleton es contraerlo”, sobre todo porque la salud de la royal de 42 años todavía se encuentra vulnerable debido a su tratamiento.

Kate Middleton todavía se encuentra bajo tratamiento de quimioterapia preventiva Getty Images

Cabe recordar que la madre de la princesa Charlotte está bajo tratamiento de quimioterapia preventiva y que ello seguirá así durante los proximos meses, tal y como ella lo señaló cuando dio a conocer que acudiría al pasado Trooping The Colour en junio.

Por su parte, el palacio de Kensington se ha mantenido en silencio y no ha aclarado, ni desmentido, que la princesa de Gales vaya a acudir a los Juegos Olímpicos. Por lo que, en caso de que si se decida por asistir, es probable que ello se comunique hasta llegada la fecha.