Suscríbete
Realeza

El Palacio de Kensington revela que la princesa Charlotte es fan de esta famosa película coreana

La hija de los príncipes de Gales se ha unido a la fiebre del K-pop declarándose fanática de una de las películas más exitosa de Netflix, demostrando que la ola coreana ha conquistado también a la realeza británica.

October 23, 2025 • 
Lily Carmona
Princesa Charlotte

La princesa Charlottte es fanática del K-pop.

Karwai Tang/WireImage

A sus 10 años, la princesa Charlotte comienza a mostrar una personalidad curiosa y encantadora que combina perfectamente con su papel dentro de la familia real británica. Sin embargo, más allá del protocolo y los compromisos públicos, la pequeña comparte gustos comunes con muchos niños de su edad. Recientemente, el Palacio de Kensington confirmó que la hija de los príncipes de Gales es fan de “K-pop Demon Hunters”, una película animada surcoreana que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo y que, al parecer, también ha encantado a la pequeña princesa.

La carta que reveló la afición de la princesa

Todo comenzó cuando una niña británica llamada Ivy Brown escribió una carta dirigida a la princesa Charlotte para contarle que “K-pop Demon Hunters” era “la mejor película de la historia” y preguntarle si ella también la había visto.

Para sorpresa de muchos, el Palacio respondió con una misiva oficial en nombre de los príncipes de Gales, agradeciendo el gesto y confirmando que Charlotte conocía la película.

El detalle más comentado del mensaje fue la mención de que una de las canciones de la banda sonora, “Golden”, había sido interpretada durante el tradicional Cambio de Guardia en el Palacio de Buckingham, una señal de que la cinta se ha convertido en todo un fenómeno incluso dentro de los muros reales.

Princesa Charlotte

La princesa Charlotte es toda una royal k-poper.

Getty Images

Una película que mezcla música, cultura y acción

“K-pop Demon Hunters” se estrenó en Netflix el pasado mes de junio y rápidamente se posicionó entre los títulos más vistos de la plataforma. La cinta sigue a tres superestrellas del K-pop, Rumi, Mira y Zoey, que, cuando no están llenando estadios, se convierten en poderosas cazadoras de demonios. A través de una animación vibrante, temas musicales contagiosos y un mensaje de amistad y valentía, la producción ha logrado conquistar tanto a los fanáticos del género como a nuevas audiencias alrededor del mundo.

La ola Hallyu y su influencia en la cultura global

El interés de la princesa Charlotte por una película surcoreana no es un hecho aislado. Forma parte de un fenómeno conocido como “hallyu” u “ola coreana”, que describe la expansión internacional de la cultura de Corea del Sur a través de la música, el cine, la moda, la belleza y la televisión.

Desde el K-pop hasta los dramas coreanos, el país asiático se ha consolidado como una potencia cultural capaz de llegar al gusto de públicos de todas las edades y nacionalidades.

El entusiasmo de la princesa Charlotte por esta producción es una muestra más de cómo la realeza británica se adapta a los tiempos actuales, Charlotte no solo se ha declarado fanática de esta cinta, sino también de “Harry Potter” y de Taylor Swift. La pequeña princesa no solo crece como parte de una de las familias más observadas del mundo, sino también como representante de una generación abierta a la diversidad cultural.

También puedes leer:
princesa-charlotte (1).jpg
Realeza
Cuál es el nombre que usaba la princesa Charlotte en la escuela y por qué se lo cambió
August 02, 2024
 · 
Shareni Pastrana
selfie taylor swift principe william gales windsor george princesa charlotte.jpeg
Realeza
Aprende a hacer los peinados de la princesa Charlotte, hija de Kate Middleton, inspirados en Taylor Swift
August 03, 2024
 · 
Shareni Pastrana

princesa Charlotte
Lily Carmona
Relacionado
El alimento antiedad que come Georgina Rodríguez
Belleza
Clásico y elegante, así es el manicure de Georgina Rodríguez que estiliza las manos y es tendencia en otoño
October 23, 2025
 · 
Lily Carmona
el-poder-de-correr-juntas-por-una-misma-causa-carrera-caminata-avon.jpeg
Salud y bienestar
Mi lucha es rosa: el poder de correr juntas por una misma causa
October 23, 2025
infanta sofía
Realeza
¿Opacó a la princesa Leonor? La infanta Sofía presume impactante look negro en los Premios Princesa de Asturias
October 23, 2025
 · 
Karen Luna
Dakota Johnson reinventa las uñas princesa de Lady Di
Moda
Dakota Johnson confirma que el encaje y transparencias son el dúo elegante para un look sexy y refinado
October 23, 2025
 · 
Lily Carmona