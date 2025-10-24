El Palacio de Kensington revela que la princesa Charlotte es fan de esta famosa película coreana

A sus 10 años, la princesa Charlotte comienza a mostrar una personalidad curiosa y encantadora que combina perfectamente con su papel dentro de la familia real británica. Sin embargo, más allá del protocolo y los compromisos públicos, la pequeña comparte gustos comunes con muchos niños de su edad. Recientemente, el Palacio de Kensington confirmó que la hija de los príncipes de Gales es fan de “K-pop Demon Hunters”, una película animada surcoreana que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo y que, al parecer, también ha encantado a la pequeña princesa.

La carta que reveló la afición de la princesa

Todo comenzó cuando una niña británica llamada Ivy Brown escribió una carta dirigida a la princesa Charlotte para contarle que “K-pop Demon Hunters” era “la mejor película de la historia” y preguntarle si ella también la había visto.

Para sorpresa de muchos, el Palacio respondió con una misiva oficial en nombre de los príncipes de Gales, agradeciendo el gesto y confirmando que Charlotte conocía la película.

El detalle más comentado del mensaje fue la mención de que una de las canciones de la banda sonora, “Golden”, había sido interpretada durante el tradicional Cambio de Guardia en el Palacio de Buckingham, una señal de que la cinta se ha convertido en todo un fenómeno incluso dentro de los muros reales.

La princesa Charlotte es toda una royal k-poper. Getty Images

Una película que mezcla música, cultura y acción

“K-pop Demon Hunters” se estrenó en Netflix el pasado mes de junio y rápidamente se posicionó entre los títulos más vistos de la plataforma. La cinta sigue a tres superestrellas del K-pop, Rumi, Mira y Zoey, que, cuando no están llenando estadios, se convierten en poderosas cazadoras de demonios. A través de una animación vibrante, temas musicales contagiosos y un mensaje de amistad y valentía, la producción ha logrado conquistar tanto a los fanáticos del género como a nuevas audiencias alrededor del mundo.

La ola Hallyu y su influencia en la cultura global

El interés de la princesa Charlotte por una película surcoreana no es un hecho aislado. Forma parte de un fenómeno conocido como “hallyu” u “ola coreana”, que describe la expansión internacional de la cultura de Corea del Sur a través de la música, el cine, la moda, la belleza y la televisión.

Desde el K-pop hasta los dramas coreanos, el país asiático se ha consolidado como una potencia cultural capaz de llegar al gusto de públicos de todas las edades y nacionalidades.

El entusiasmo de la princesa Charlotte por esta producción es una muestra más de cómo la realeza británica se adapta a los tiempos actuales, Charlotte no solo se ha declarado fanática de esta cinta, sino también de “Harry Potter” y de Taylor Swift. La pequeña princesa no solo crece como parte de una de las familias más observadas del mundo, sino también como representante de una generación abierta a la diversidad cultural.