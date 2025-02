¿El príncipe Harry, en problemas? El caso de su visa estadounidense dio un inesperado giro con esta decisión clave

El príncipe Harry enfrenta un nuevo desafío relacionado con su estatus migratorio en Estados Unidos luego de la tajante decisión que tomó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con respecto a su visa estadounidense.

Recientemente se dio a conocer que la DHS ha decidido liberar partes editadas de los registros de inmigración del duque de Sussex, en respuesta a una demanda presentada por la Fundación Heritage. Esta organización conservadora busca determinar si Harry fue transparente sobre su historial de consumo de drogas al momento de solicitar su visa estadounidense.

Esto debido a que en su libro “Spare”, publicado en enero de 2023, el esposo de Meghan Markle admitió haber consumido sustancias como cocaína, cannabis y hongos psicodélicos durante su juventud. Por lo que estas revelaciones han suscitado interrogantes sobre la veracidad de la información proporcionada en su solicitud de visa y si recibió un trato preferencial por parte de las autoridades migratorias.

¿Por qué los documentos de inmigración del príncipe Harry serán publicados?

Se podrían exhibir de manera pública documentos migratorios del príncipe Harry (Getty Images)

Medios británicos dieron a conocer que el juez federal Carl J. Nichols, encargado del caso en Washington D.C., ha ordenado al DHS presentar versiones editadas de los documentos migratorios de Harry para su posible divulgación pública. El objetivo es esclarecer si el duque de Sussex fue honesto acerca de su historial de consumo de drogas al ingresar al país en 2020 junto a su esposa, Meghan Markle.

Asimismo, el DHS acordó publicar tres de los documentos del royal de 40 años, ya que existe un cuarto documento que no estaría autorizado para ser divulgado, según lo que recoge The New York Post.

En tanto que la Fundación Heritage argumenta que existe un “enorme interés público” en conocer si el hijo menor de Carlos III fue sincero en su solicitud de visa, especialmente dado su estatus público y las políticas migratorias estrictas de Estados Unidos. Mientras que los representantes legales de Harry enfatizan su derecho a la privacidad y señalan que la divulgación de estos documentos podría sentar un precedente preocupante para otros solicitantes de visa.

El príncipe Harry vive en Estados Unidos desde 2020, junto a Meghan Markle Getty Images

Este caso, por su parte, ha cobrado mayor relevancia en el contexto político actual. Recordemos que antes de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump sugirió que si se demostraba que Harry no habría sido sincero en su solicitud de visa podría ser deportado. Sin embargo, hace unos días declaró a New York y que no tiene intenciones de expulsarlo del país.

Aunque, por otro lado, está situación plantea preguntas sobre la equidad y consistencia del sistema migratorio estadounidense. Además, si se llegará a determinar que el pelirrojo royal no fue honesto en su solicitud, podría enfrentarse a serias consecuencias como la revocación de su visa y procedimientos de deportación.

No obstante, de momento el príncipe Harry continúa con sus actividades en Estados Unidos, y tampoco existen reportes de que tenga intenciones de mudarse del país. Por lo cual, es probable que en el corto plazo siga con su vida cotidiana en la nación norteamericana, como lo ha realizado hasta ahora.