El príncipe Harry sorprendió al surfear en las aguas de California como todo un experto: VIDEO

El príncipe Harry sorprendió a todos al demostrar su destreza para el surf. Gracias a un reciente video publicado en redes sociales, el duque de Sussex fue captado desafiando a las olas en California, y lo hizo con un nivel que muchos no esperaban.

El príncipe Harry se volvió viral al surfear

Fue la surfista tahitiana Raimana Van Bastolaer quien publicó el video en el que se ve al duque de Sussex surfeando. Esta excursión tuvo lugar en el Kelly Slater’s Surf Ranch, una instalación de olas artificiales ubicada en Lemoore, California.

“En Tahití, todavía te llamamos príncipe Harry, pero en Surfranch, es mi hermano. Fue un honor tenerte surfeando conmigo y con @kellyslater @michaelanders_ en @kswaveco ", decía el post que ya ha generado miles de reacciones en redes sociales.

Asimismo, en el videoclip, de un minuto de duración, se ve a Harry, vestido con una camiseta oscura y pantalones cortos, subiéndose a una tabla de surf mientras Van Bastolaer lo instruía y le daba palabras de aliento. Sin embargo, lo que más sorprendió de ello fue la gran habilidad y confianza con la que realizó esta actividad.

Por otro lado, desde que se estableció en Estados Unidos con su esposa, Meghan Markle, y sus hijos, Archie y Lilibet, el pelirrojo royal ha adoptado el estilo de vida relajado que ofrece la costa oeste. Por lo que California, con sus icónicas playas y su cultura del surf, parece haber conquistado al príncipe, quien ya ha sido visto en varias ocasiones disfrutando de deportes al aire libre, pero nunca antes practicando el surf.

El príncipe Harry suele practicar deportes al aire libre Archivo

En tanto que este deporte acuático exige concentración, equilibrio y paciencia, aunque también podría estar proporcionando al príncipe el tipo de desconexión mental que ha buscado desde que dejó el Reino Unido.

Mientras que medios británicos como The Telegraph y The Daily Mail no tardaron en cubrir el momento, destacando cómo el hijo menor de Carlos III ha adoptado una vida más sencilla y centrada en su bienestar.

“Es interesante ver cómo el príncipe Harry se ha adaptado a un estilo de vida californiano tan relajado, y lo está haciendo de una manera que parece genuina”, comentó un experto en realeza.

Por último, este video es también una prueba más de que el duque dha encontrado una nueva identidad lejos de los palacios y el protocolo a la par que sigue comprometido con causas filantrópicas y su rol como figura pública.