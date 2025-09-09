El príncipe Laurent de Bélgica reconoce que tiene un hijo secreto: “Es el fruto de un camino compartido”

¿Quién es el hijo que el príncipe Laurent de Bélgica ha mantenido en secreto durante varios años? Este 9 de septiembre, la Agencia de Noticias Belga ha informado que el príncipe de 61 años, ha reconocido la paternidad de un hijo ya adulto.

Fue el mismo príncipe quien decidió hacer pública su paternidad, y reveló algunos detalles sobre la relación con su hijo, a través de un comunicado.

El príncipe Laurent de Bélgica reconoce que tiene un hijo secreto

A través de un comunicado, el hermano del rey Felipe de Bélgica dio a conocer la noticia del hijo secreto que tuvo con Wendy van Wanten, una actriz y cantante flamenca cuyo verdadero nombre es Iris Vandenkerckhove.

Tras varios años de rumores, el príncipe de 61 años finalmente confirmó que es el padre de Clement Vandenkerckhove, que actualmente tiene 25 años.

“Con este mensaje, reconozco que soy el padre biológico de Clement Vandenkerckhove. Hemos hablado abierta y honestamente sobre esto durante los últimos años. Este anuncio se basa en la comprensión y el respeto hacia las partes involucradas. Es el resultado de una consulta conjunta.

Les pido que reciban esta información con la cautela que exige la naturaleza de este asunto tan íntimo. No haré más declaraciones ni daré más explicaciones al respecto”, compartió Laurent von Sachsen-Coburg.

El príncipe Laurent de Bélgica reconoce que tiene un hijo secreto Getty Images

¿Cuándo nació Clement Vandenkerckhovem hijo secreto del príncipe Laurent de Bélgica?

Se dice que Wendy conoció al Príncipe Laurent en un desfile de moda en París a mediados de la década de 1990 y que asistieron juntos a la boda del Príncipe Eduardo en 1999.

Su hijo Clement nació en el año 2000, varios años antes de que Laurent contrajera matrimonio con Claire Coombs, su actual esposa, con quien tiene tres hijos: Luisa de 21 años, y los gemelos, el príncipe Nicolás y el príncipe Aymeric de 19.

Tanto Wendy como Clement decidieron mantener silencio sobre la identidad de su padre, incluso negaron que el príncipe Laurent lo fuera.

“Es un bonito cuento, pero los cuentos son solo cuentos”, dijo entonces Clement sobre los rumores en el 2021.

El príncipe Laurent de Bélgica y Wendy van Wanten en 1996 Getty Images

¿Clement Vandenkerckhove llevará título real tras ser reconocido por el príncipe Laurent?

Según el reportero real Rick Evers, Clemente tiene derecho a un título real: “Su Alteza Real Clement, Príncipe de Bélgica, Príncipe de Sajonia-Coburgo”.

“El rey Felipe quería limitar la concesión de títulos, pero como Clement es descendiente por línea masculina del rey Alberto, se aplica el Real Decreto del 12 de noviembre de 2015”, escribió Evers en X el 9 de septiembre.

