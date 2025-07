El príncipe William y el príncipe Harry deberían seguir el ejemplo de este par de hermanos famosos, según expertos

Los expertos aseguran que el príncipe William y el príncipe Harry deberían reconciliarse y seguir el ejemplo de Liam y Noel Gallagher, hermanos famosos por formar parte de la banda de rock británica Oasis.

Por la relevancia que ha tenido la banda desde 1991, los hermanos Gallagher son considerados la realeza del rock británico, por lo que también son comparados con los hijos de Lady Di, quienes llevan más de cinco años distanciados.

El príncipe Harry ha hecho fuertes declaraciones sobre su hermano mayor Getty Images

En el pasado, los intérpretes de “Wonderwall” estuvieron peleados, tal y como lo están actualmente los hijos de Carlos III. Sin embargo, lograron superar sus diferencias e, incluso, ya dieron inicio a su muy esperada gira de reunión, titulada “Oasis Live ’25”.

¿En qué se parecen el príncipe William y el príncipe Harry a los hermanos Gallagher?

De acuerdo con el Daily Mail, muchos, incluido Noel Gallagher, han notado las sorprendentes similitudes entre las consecuencias de la ruptura de los príncipes y la disputa intermitente entre los integrantes de Oasis.

Noel, el mayor de los hermanos Gallagher, declaró en 2021 ante el diario The Sun que el príncipe Harry era un “maldito imbécil”. Asimismo agregó que sentía el “dolor” del príncipe William al tener que lidiar con un “hermano menor que dice tonterías que son tan innecesarias”.

Noel Gallagher llegó a hablar mal del príncipe Harry Getty Images

Por otro lado, el menor de los hermanos Gallagher, Liam, demostró anteriormente su apoyo al príncipe Harry, hablando en los Premios GQ Hombres del Año 2012, la estrella dijo: “Me gustaría festejar con el príncipe Harry. Es genial”.

“Si yo fuera un príncipe pelirrojo y el tercero en la sucesión al trono, me emborracharía y me desnudaría todas las noches. Solo por diversión. Pero nunca he estado tan borracho como para desnudarme. Puedo con la bebida”, agregó Liam.

¿Cuánto tiempo tardaron en reconciliarse los hermanos Gallagher y cuándo podría sanar la relación del príncipe William y el príncipe Harry?

La ruptura entre los Gallagher tardó más de una década en sanar, sin embargo, se cree que la madre de ambos, Peggy fue influyente para que el reencuentro se suscitara.

Aunque los motivos de la reconciliación de los Gallagher aún no son claros, Liam, el menor de ellos, admitió que fue él quien dio el primer paso para volverse a acercar a su hermano. “Yo lo llamé, pero no le digas a nadie. No quiero que piensen que soy un tipo blando”, escribió en su cuenta de X.

Por otro lado, los expertos afirman que aún no existen indicios de que los hijos de Carlos III quieran reconciliarse, y en su caso, ya no tienen una madre que intervenga en el conflicto.

Por el momento, medios como The Telegraph entienden que el príncipe William no quiere volver a tener contacto con su hermano, e, incluso, ni siquiera lo contempla en sus planes de coronación.