El rol crucial de Beatriz de York en el intento por salvar a la monarquía ante la ausencia de Kate Middleton

Ante las enfermedades de Kate Middleton y del rey Carlos III, son pocos los miembros efectivos de la realeza que puedan hacerle frente a los compromisos de la corona británica. Por ello es que el monarca recurriría a Beatriz de York en su búsqueda de más royals que lo puedan ayudar en esta ardua tarea.

Si bien el rey reanudó su agenda pública hace un par de semanas, todavía se encuentra bajo tratamiento oncológico debido a su diagnóstico de cáncer, por lo cual es comprensible que deseé tener a más aliados que lo puedan ayudar a representar a la Familia Real, como lo puede ser su sobrina.

La princesa Beatriz supliría la ausencia de Kate Middleton

De acuerdo con lo que revelaron fuentes cercanas a la prensa británica, tanto el rey Carlos como el príncipe William están “impresionados” con la hija del polémico Andrés de York al ver cómo ha “intensificado” su trabajo en las úlitimas semanas, por lo que “se ha convertido en una parte importante de la Familia Real, especialmente mientras Kate se recupera”.

La princesa Beatriz ha tomado un mayor papel para representar a la Familia Real Británica Getty Images

Sobre ello, según señalan estas mismas fuentes desde la revista OK!, “por el momento se considera que se trata de un papel no oficial temporal para ayudar a cubrir las lagunas mientras Carlos y Kate se recuperan”. Sin embargo, no se descarta que este rol provisional “podría convertirse en algo más permanente en el futuro”.

Mientras que otra fuente informó al Daily Mail que tanto Beatriz como su hermana Eugenia estarían “aportando su apoyo donde puedan” ya que aunque saben que no pertenecen a la realeza, “siempre están ahí para ayudar a cumplir con cualquier deber requerido”. De ahí que el mismo Carlos III esté considerando pedirle a la princesa que lo acompañe en la próxima visita de Estado de los emperadores de Japón al Reino Unido.

El rey Carlos podría pedirle a la princesa Beatriz que lo acompañe a más eventos de la Familia Real Británica Archivo

Por otro lado, la presencia de la princesa Beatriz en eventos clave sería de mucha ayuda para la Familia Real Británica, sobre todo ahora que Kate Middleton se ha alejado por completo de sus funciones reales. Por lo que podemos deducir que la aristócrata se ha convertido en un “comodín” para suplir esta ausencia de la princesa de Gales

Además, la misma fuente menciona al citado diario británico que “Beatriz estaba desesperada por tener la oportunidad de brillar”, y que si bien en el pasado “fue tímida y su estilo era un poco desaliñado”, “hoy en día es ambiciosa, segura de sí misma y está a la moda”. En tanto que estas declaraciones dejan entrever que las cualidades de la hija de Sarah Ferguson pueden darle una nueva imagen a la monarquía británica.