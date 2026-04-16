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El salón oculto del expríncipe Andrés y Sarah Ferguson en Royal Lodge sale a la luz

Nuevos detalles sobre la vida privada del Príncipe Andrés y Sarah Ferguson han puesto el foco en Royal Lodge.

Abril 16, 2026 • 
Karen Luna
El príncipe Andrés y Sarah Ferguson pierden otros dos títulos reales

El salón oculto del expríncipe Andrés y Sarah Ferguson en Royal Lodge sale a la luz

Getty Images

En medio del escándalo que rodea al Príncipe Andrés y Sarah Ferguson, nuevos detalles sobre su vida en el exclusivo Royal Lodge han comenzado a salir a la luz… y uno de los más comentados es la existencia de un supuesto salón oculto dentro de la propiedad.

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Este hallazgo no llega en cualquier momento, sino justo cuando la residencia vuelve a ser noticia tras su abandono y los recientes registros policiales.

El misterioso espacio dentro de Royal Lodge

Royal Lodge no es una casa cualquiera. Se trata de una mansión de más de 30 habitaciones ubicada en Windsor Great Park, donde la expareja vivió durante años, incluso después de su divorcio. Reportes recientes han puesto el foco en un salón privado y discreto, alejado de las áreas principales, que habría sido utilizado para reuniones lejos del ojo público.

Aunque no se trata de un “cuarto secreto” en el sentido literal, sí sería un espacio diseñado para mantener privacidad dentro de una residencia ya de por sí altamente protegida.

La razón del divorcio de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés

Nuevos detalles sobre la vida privada del Príncipe Andrés y Sarah Ferguson han puesto el foco en Royal Lodge.

Getty Images

El contexto: escándalos, salida y registros

La relevancia de este detalle crece al considerar lo que ha pasado en los últimos meses. El expríncipe Andrés fue obligado a abandonar Royal Lodge en 2026, tras perder sus títulos y quedar en el centro de múltiples controversias vinculadas a su relación con Jeffrey Epstein.

Además, la propiedad fue objeto de búsquedas policiales como parte de investigaciones en curso, lo que incrementó el interés mediático sobre cada rincón del lugar.

Una casa llena de historia… y ahora de incógnitas

Royal Lodge no solo fue su hogar, también es una propiedad histórica vinculada a la familia real británica durante décadas. Antes de Andrés, fue residencia de figuras como la Reina Madre, lo que le da un peso simbólico importante.

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Hoy, ese mismo lugar está envuelto en preguntas, desde su futuro uso hasta los detalles de lo que ocurría dentro, incluyendo espacios como este salón privado que ahora despierta curiosidad.

sarah ferguson príncipe Andrés
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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